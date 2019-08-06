ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске продают квартиру с ванной у окна. Узнали, как она там появилась

07.08.2019 11:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На столичном рынке недвижимости не часто, но попадаются настолько уникальные объекты, мимо которых невозможно пройти. Кухня на балконе, душевая кабинка прямо в спальне, и вот новый пример — ванная у панорамного окна в высотке на улице Мстиславца, 3. Оказалось, что ванная настоящая и рабочая, а не стоит там для красоты. Этот дизайнерский ход предложил хозяевам квартиры родственник из Италии, который много лет работает в сфере строительства, архитектуры и дизайна. Подробнее — в материале.


Фото: Куфар. Недвижимость

Изначально квартира была единым пространством в 50 квадратных метров с огромным панорамным остеклением во всю стену. Разделить его на зоны, продумать дизайн и спланировать обстановку семье помог родственник из Италии Мирко Галасси.


Фото: Куфар. Недвижимость

— Он живет в курортном городе Пескара (центральная Италия, регион Абруццо). У Мирко свое бюро, которое много лет занимается строительством домов на побережье этого региона. В том числе он отлично разбирается в архитектуре и дизайне. Поэтому когда узнал, что у нас появилась такая квартира, охотно сделал нам дизайн-проект, — рассказала Екатерина.


Фото: Куфар. Недвижимость

Ремонтом же занимались белорусские специалисты. В целом на работы ушло пять месяцев. Справились со всеми задачами всего четыре человека, один из них — руководитель проекта. Бюджет с работой, материалами и обстановкой — 44 тысячи евро.


Фото: Куфар. Недвижимость

Все отделочные материалы покупались в Беларуси, мебель — частной компании из Могилева, которая использует ручную работу.


Между комнатами у окна — стеклянная стена. Фото: Куфар. Недвижимость

— На полу в гостиной лежит испанская плитка, в спальне — авторский паркет. На стенах гипсовая лепнина. Чтобы их покрасить, сначала привозили образы краски из Италии, и когда подобрали нужный цвет, заказали его уже у нас, в Беларуси.


Фото: Куфар. Недвижимость

Изюминка спальни — ванная прямо у окна. На фото не видно, но в ней есть система слива, выведенная в санузел.

— Все это придумал, конечно же, Мирко. Он к нам приезжал еще на этапе работ, давал рекомендации руководителю проекта. Его же идеей было разграничить комнаты у окна стеклянной стеной. Вечером панорамное окно можно прикрыть плотной шторой с электрическим механизмом.


Фото: Куфар. Недвижимость

Интересный подход Мирко использовал и в прихожей — придумал гардеробную с зеркальными панелями и скрытой входной дверью.


Фото: Куфар. Недвижимость

Квартира расположена на 23 этаже. Сейчас выставлена на продажу за 134,8 тысячи долларов в эквиваленте.

Читайте также

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продумать дизайн квартиры хозяевам помог родственник из Италии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Подростки из района в Могилеве ночью угнали «жигули» - хотели покататься
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика