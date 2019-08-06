В Минске продают квартиру с ванной у окна. Узнали, как она там появилась

Источник материала: Tut.by

На столичном рынке недвижимости не часто, но попадаются настолько уникальные объекты, мимо которых невозможно пройти. Кухня на балконе, душевая кабинка прямо в спальне, и вот новый пример — ванная у панорамного окна в высотке на улице Мстиславца, 3. Оказалось, что ванная настоящая и рабочая, а не стоит там для красоты. Этот дизайнерский ход предложил хозяевам квартиры родственник из Италии, который много лет работает в сфере строительства, архитектуры и дизайна. Подробнее — в материале.



Фото: Куфар. Недвижимость

Изначально квартира была единым пространством в 50 квадратных метров с огромным панорамным остеклением во всю стену. Разделить его на зоны, продумать дизайн и спланировать обстановку семье помог родственник из Италии Мирко Галасси.



Фото: Куфар. Недвижимость

— Он живет в курортном городе Пескара (центральная Италия, регион Абруццо). У Мирко свое бюро, которое много лет занимается строительством домов на побережье этого региона. В том числе он отлично разбирается в архитектуре и дизайне. Поэтому когда узнал, что у нас появилась такая квартира, охотно сделал нам дизайн-проект, — рассказала Екатерина.



Фото: Куфар. Недвижимость

Ремонтом же занимались белорусские специалисты. В целом на работы ушло пять месяцев. Справились со всеми задачами всего четыре человека, один из них — руководитель проекта. Бюджет с работой, материалами и обстановкой — 44 тысячи евро.



Фото: Куфар. Недвижимость

Все отделочные материалы покупались в Беларуси, мебель — частной компании из Могилева, которая использует ручную работу.



Между комнатами у окна — стеклянная стена. Фото: Куфар. Недвижимость

— На полу в гостиной лежит испанская плитка, в спальне — авторский паркет. На стенах гипсовая лепнина. Чтобы их покрасить, сначала привозили образы краски из Италии, и когда подобрали нужный цвет, заказали его уже у нас, в Беларуси.



Фото: Куфар. Недвижимость

Изюминка спальни — ванная прямо у окна. На фото не видно, но в ней есть система слива, выведенная в санузел.

— Все это придумал, конечно же, Мирко. Он к нам приезжал еще на этапе работ, давал рекомендации руководителю проекта. Его же идеей было разграничить комнаты у окна стеклянной стеной. Вечером панорамное окно можно прикрыть плотной шторой с электрическим механизмом.



Фото: Куфар. Недвижимость

Интересный подход Мирко использовал и в прихожей — придумал гардеробную с зеркальными панелями и скрытой входной дверью.



Фото: Куфар. Недвижимость

Квартира расположена на 23 этаже. Сейчас выставлена на продажу за 134,8 тысячи долларов в эквиваленте.