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Подростки из района в Могилеве ночью угнали «жигули» - хотели покататься
Источник материала: Tut.by
Двух 16-летних подростков подозревают в угоне машины в Могилеве. По
Пропажу утром 2 августа обнаружил владелец авто и сообщил в милицию. Следствие вышло на двоих парней. По информации УВД, угнав машину, парни сняли регистрационные номера и спрятали их в лесу.
Подросткам грозит уголовная ответственность.
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Парни вскрыли замок автомобиля, завели двигатель и уехали. Регистрационные знаки сняли и оставили в лесу.
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