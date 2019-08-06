Подростки из района в Могилеве ночью угнали «жигули» - хотели покататься

Источник материала: Tut.by

Двух 16-летних подростков подозревают в угоне машины в Могилеве. По версии МВД , в ночь на 2 августа парни, жители Могилевского района, вскрыли замок «жигулей», завели двигатель и поехали кататься.





Пропажу утром 2 августа обнаружил владелец авто и сообщил в милицию. Следствие вышло на двоих парней. По информации УВД, угнав машину, парни сняли регистрационные номера и спрятали их в лесу.

Подросткам грозит уголовная ответственность.