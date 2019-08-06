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Подростки из района в Могилеве ночью угнали «жигули» - хотели покататься

07.08.2019 11:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двух 16-летних подростков подозревают в угоне машины в Могилеве. По версии МВД, в ночь на 2 августа парни, жители Могилевского района, вскрыли замок «жигулей», завели двигатель и поехали кататься.


Пропажу утром 2 августа обнаружил владелец авто и сообщил в милицию. Следствие вышло на двоих парней. По информации УВД, угнав машину, парни сняли регистрационные номера и спрятали их в лесу.

Подросткам грозит уголовная ответственность.

 
Теги: Могилев
 
 
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Парни вскрыли замок автомобиля, завели двигатель и уехали. Регистрационные знаки сняли и оставили в лесу.
 
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