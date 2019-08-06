Театральная неделя прошла в детском саду №1 г.Ганцевичи

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





В яслях-саду №1 г. Ганцевичи прошла «Неделя театра».

Участниками тематической недели стали воспитанники всех групп. На протяжении семи дней воспитатели вместе с детьми активно занимались творческой деятельностью: вели беседы-диалоги о театре, театральных профессиях, о сказках и сказочных героях, изготавливали афиши и приглашения на представления, разучивали тексты для инсценировки сказки, подбирали костюмы для представлений. Особое внимание уделялось самостоятельной творческой деятельности детей с различными видами кукол для театров.





Всего лишь за неделю ребятам удалось побывать на различных спектаклях. Так, стартовым толчком стало представление кукольного театра, подготовленное воспитателями нашего дошкольного учреждения. Кроме того, ребята группы интегрированного обучения и воспитания «Ромашка» показали сказку «Колобок на новый лад», где приняли участие в драматизации все ребята группы. Воспитанники группы «Чебурашка» подготовили театральное представление по сказке «Волк и семеро козлят». Венчало неделю театральное представление «Сказочное лето», которое подготовили ребята группы «Буратино». Главными героями здесь стали добрая Баба Яга и другие сказочные герои. Через драматизацию педагоги стремились привить ребятам такие важные качества, как ответственность, сопереживание, понимание, стремление к безопасности.





Массу положительных эмоций получали дети и педагоги на протяжении всей театральной недели. Зрители оценили старания ребят старших групп громкими аплодисментами.













Ольга Евгеньевна Сукач, заведующий яслей-сада №1 г. Ганцевичи

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