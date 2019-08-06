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Театральная неделя прошла в детском саду №1 г.Ганцевичи

07.08.2019 12:03 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Театральная неделя прошла в детском саду №1 г.Ганцевичи

В яслях-саду №1 г. Ганцевичи прошла «Неделя театра».
Участниками тематической недели стали воспитанники всех групп. На протяжении семи дней воспитатели вместе с детьми активно занимались творческой деятельностью: вели беседы-диалоги о театре, театральных профессиях, о сказках и сказочных героях, изготавливали афиши и приглашения на представления, разучивали тексты для инсценировки сказки, подбирали костюмы для представлений. Особое внимание уделялось самостоятельной творческой деятельности детей с различными видами кукол для театров.

Театральная неделя прошла в детском саду №1 г.Ганцевичи

Всего лишь за неделю ребятам удалось побывать на различных спектаклях. Так, стартовым толчком стало представление кукольного театра, подготовленное воспитателями нашего дошкольного учреждения. Кроме того, ребята группы интегрированного обучения и воспитания «Ромашка» показали сказку «Колобок на новый лад», где приняли участие в драматизации все ребята группы. Воспитанники группы «Чебурашка» подготовили театральное представление по сказке «Волк и семеро козлят». Венчало неделю театральное представление «Сказочное лето», которое подготовили ребята группы «Буратино». Главными героями здесь стали добрая Баба Яга и другие сказочные герои. Через драматизацию педагоги стремились привить ребятам такие важные качества, как ответственность, сопереживание, понимание, стремление к безопасности.

Театральная неделя прошла в детском саду №1 г.Ганцевичи

Массу положительных эмоций получали дети и педагоги на протяжении всей театральной недели. Зрители оценили старания ребят старших групп громкими аплодисментами.

Театральная неделя прошла в детском саду №1 г.Ганцевичи

Театральная неделя прошла в детском саду №1 г.Ганцевичи

Театральная неделя прошла в детском саду №1 г.Ганцевичи

Ольга Евгеньевна Сукач, заведующий яслей-сада №1 г. Ганцевичи


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В яслях-саду №1 г. Ганцевичи прошла «Неделя театра». Участниками тематической недели стали воспитанники всех групп. На протяжении семи дней воспитатели
 
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