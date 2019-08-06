«Золотая рыбка» Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры

Источник материала: Аргументы и факты

Двукратный «серебряный» и «бронзовый» призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя объявила о завершении карьеры. Известная спортсменка заявила об этом 7 августа в Национальном олимпийском комитете.

«Думаю, не стоит тянуть, – сказала Александра ГЕРАСИМЕНЯ. – Я больше всех хотела поехать на Олимпиаду 2020 года. Как никто другой! Но давайте говорить откровенно: я пока не готова взять медаль. Я не вижу себя на Олимпиаде. Будет честно сказать, что я заканчиваю спортивную карьеру и ухожу из спорта, но недалеко. У меня есть плавательный клуб и много других проектов».

Александра Герасименя за свою карьеру завоевала две серебряные медали на летних Играх-2012 в Лондоне на 50 и 100 м вольным стилем. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанции 50 м вольным стилем белоруска смогла выиграть бронзовую медаль. Герасименя также является чемпионкой мира 2011 года на дистанции 100 м вольным стилем и обладательницей золотой медали мирового форума 2012 года в 25-метровом бассейне, неоднократной победительницей летних Универсиад.

В августе 2017 года Александра Герасименя вышла замуж за известного белорусского пловца Евгения Цуркина, а в сентябре 2018 года родила дочь Софью. Именитая спортсменка передает опыт подрастающему поколению, организовав клуб по плаванию, в котором обучаются дети различных возрастов.