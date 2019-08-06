На границе изъят мотоцикл с видоизмененным VIN-номером

Источник материала: Виртуальный Брест

Мотоцикл HONDA с видоизмененным VIN-номером изъяли сотрудники Брестской таможни до решения суда. Мотоцикл в нашу страну незаконно ввозился из Польши.





Данное транспортное средство вместе с иными бывшими в употреблении мотоциклами, двигателями и косилками находилось в грузовом автомобиле MERCEDES-BENZ, которым управлял белорусский индивидуальный предприниматель .





В ведомственном пункте таможенного оформления водитель представил необходимые товаросопроводительные документы на товар, вместе с тем таможенники установили несоответствие идентификационного VIN-номера на одном из мотоциклов со сведениями, указанными в техническом паспорте и предоставленными к оформлению документами.





Транспортное средство было направлено на экспертизу, результаты которой подтвердили, что первоначальный идентификационный VIN-номер мотоцикла видоизменен.





По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.