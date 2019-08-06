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На границе изъят мотоцикл с видоизмененным VIN-номером
07.08.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мотоцикл HONDA с видоизмененным VIN-номером изъяли сотрудники Брестской таможни до решения суда. Мотоцикл в нашу страну незаконно ввозился из Польши.
Данное транспортное средство вместе с иными бывшими в употреблении мотоциклами, двигателями и косилками находилось в грузовом автомобиле MERCEDES-BENZ, которым управлял белорусский индивидуальный
В ведомственном пункте таможенного оформления водитель представил необходимые товаросопроводительные документы на товар, вместе с тем таможенники установили несоответствие идентификационного VIN-номера на одном из мотоциклов со сведениями, указанными в техническом паспорте и предоставленными к оформлению документами.
Транспортное средство было направлено на экспертизу, результаты которой подтвердили, что первоначальный идентификационный VIN-номер мотоцикла видоизменен.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.
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Мотоцикл HONDA с видоизмененным VIN-номером изъяли сотрудники Брестской таможни до решения суда. Мотоцикл в нашу страну незаконно ввозился из Польши. Данное...
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