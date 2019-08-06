В г. Берёза пенсионер совершил наезд на женщину на пешеходном переходе

Источник материала: Виртуальный Брест

06.08.2019 в 18:20 часов в Березе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 80-летний местный житель, управляя автомобилем «Ровер 414», двигался по улице Ленина.





Напротив дома №108А, водитель совершил наезд на 68-летнюю жительницу райцентра, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина-пешеход с травмами госпитализирована в УЗ «Березовская ЦРБ».

По факту ДТП проводится проверка.