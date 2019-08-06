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В г. Берёза пенсионер совершил наезд на женщину на пешеходном переходе
07.08.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
06.08.2019 в 18:20 часов в Березе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 80-летний местный житель, управляя автомобилем «Ровер 414», двигался по улице Ленина.
Напротив дома №108А, водитель совершил наезд на 68-летнюю жительницу райцентра, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина-пешеход с травмами госпитализирована в УЗ «Березовская ЦРБ».
По факту ДТП проводится проверка.
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06.08.2019 в 18:20 часов в Березе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 80-летний местный житель, управляя автомобилем «Ровер 414»,...
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