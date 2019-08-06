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Женщины составят конкуренцию мужским командам на "Споровских сенокосах"

07.08.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Экологический фестиваль "Споровские сенокосы-2019" пройдет в деревне Высокое Березовского района 10 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в республиканском биологическом заказнике "Споровский".

Женщины составят конкуренцию мужским командам на "Споровских сенокосах"

Главным событием мероприятия станет чемпионат по ручному сенокошению, который проведут в 13-й раз. Для участия в состязании косцов на 6 августа зарегистрировались 23 команды из разных областей Беларуси. Все активнее заявляют о себе женщины. Так, на покос выйдут три женские команды, представляющие Березинский заповедник, ОАО "Новые Стайки" Ивацевичского района и "Спорово" Березовского. Кроме того, дорожники из Березовского ДРСУ №102 выставляют на соревнования смешанную команду.

По правилам чемпионата, командам необходимо на время (засчитывается и чистота укоса) прокосить полосу шириной 3 м и длиной 100 м. По итогам командного первенства лучшие косцы стартуют в личном зачете на 100-метровой дистанции с шириной прокоса 1,5 м.

Неотъемлемой частью фестиваля шестой год подряд становится и футбол на болоте. Свое участие в игре уже подтвердили 10 команд из Кобрина, Бреста, Березы. На поле, которое будет обустроено в настоящем низинном болоте, выйдут работники областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, агрофирмы "Малеч", Березовского мясокомбината, других предприятий и организаций.

Для гостей и участников организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу. Так, проект БЕЛМЕД организует презентацию 35 местных инициатив, ставших победителями трех конкурсов "Будь здоров!". Запланированы обучающие, спортивные и творческие мероприятия: турнир дворовых игр, мастер-классы по скандинавской ходьбе и гимнастике, основам безопасной жизнедеятельности, здоровому питанию, рисованию песком и росписи по стеклу. Будут организованы работа мобильного пункта экспресс-диагностики здоровья сердца и сосудов, консультации врача-кардиолога.

Желающие смогут пройтись по экологической тропе, прокатиться на дельтаплане или воздушном шаре. Завершит мероприятие праздничный концерт с участием популярных белорусских исполнителей Тео, кавер-бенда "Мята", группы "Тяни-Толкай" и лучших творческих коллективов Березовского района.

Также позаботились о бесплатном подвозе зрителей. Специальные автобусные рейсы отправятся 10 августа из Березы в Высокое в 9.00 и 12.00, обратно - в 17.00. Маршрут пройдет через Смолово, Огородники, Речицу, Белоозерск, Пересудовичи.

Организаторами фестиваля выступают Березовский райисполком, заказник "Споровский", Стригинский сельисполком при поддержке проекта БЕЛМЕД (финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения), Березовские сыродельный и мясоконсервный комбинаты, ОАО "Спорово", Березовская МТС, проект Ветландс, компания Coca Cola.

 
Теги: Брест
 
 
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  Экологический фестиваль "Споровские сенокосы-2019" пройдет в деревне Высокое Березовского района 10 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в республиканском...
 
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