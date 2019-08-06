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Капитан Малахов из Холомерья

07.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Подразделения зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны наших Вооруженных Сил Республики Беларусь принимают участие в тактическом учении с боевой стрельбой на полигоне Российской Федерации Ашулук. Там стражи неба на практике оттачивают свои навыки и профессионализм. В этом году испытать себя на прочность в астраханских степях предстоит и военнослужащим 15-й зенитной ракетной бригады, среди которых и наш земляк начальник отделения энергетического обеспечения капитан Антон Малахов.

Капитан Малахов из Холомерья

Антон Малахов родился в Холомерье Городокского района. С детства, сколько себя помнит, он любил помогать отцу чинить технику. Сперва просто наблюдал за работой, подавал ключи, отвертки, если нужно, расспрашивал, что да как. А постепенно увлекся, стал не просто помощником, но и сам уже кое в чём мог отцу фору дать.

  — Даже не знаю, почему я решил поступать в Военную академию. В роду военных никогда не было, да и о профессии я знал, в общем-то, немного, — вспоминает капитан Малахов. — Но желание стать офицером во мне росло и крепло, потому, наверное, без труда и поступил в главный военный ВУЗ страны на факультет противовоздушной обороны. И не пожалел. Мне нравится моя специальность.

  Конечно, вначале новоиспеченному курсанту пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. Молодому парню, привыкшему к гражданской жизни, к свободе передвижений непросто было перестроиться. Но со временем всё стало на свои места, и Антон с головой погрузился в армейские будни. Хотел стать хорошим специалистом, профессионалом.

  — За время службы самым запоминающимся стало, наверное, командно-штабное учение в 2016 г., — вспоминает Антон Малахов. — Тогда мы успешно совершили марш-бросок в 300 километров. МАЗ 7410, на котором передвигались, не подвёл на такой внушительной дистанции, хотя, сами понимаете, в дальней дороге всякое может произойти. Особенно с большегрузной машиной с прицепом, общий вес которых тон 60.

  15-я зенитная ракетная бригада отправилась на тактические учения с боевой стрельбой на полигон Ашулук в Российской Федерации, где военнослужащие проведут боевые пуски С-300.

  — Я уже бывал на Ашулуке, — говорит капитан Малахов.- . В 2017 г. мы тоже были там на учениях. Правда, сейчас отправляемся со своей техникой, а это, конечно, сложнее, ответственнее. Но вместе с тем это большой опыт для нас. Даже в отношении погрузки-разгрузки техники на эшелоны. Это надо попробовать. У нас территория страны небольшая — из конца в конец и своим ходом добраться можно, так что железнодорожные составы не используются. А в Россию — другое дело.

Перед предстоящим учением стражи неба готовились основательно.  Узнать, на что способна  техника, выжать из неё максимум хочет каждый. Наши ребята, в том числе и Антон Малахов из Холомерья, достойно справятся с поставленной задачей, успешно совершить пуски и докажут, что столь могучая техника в надежных руках.

Елена МЕТЕЛЬСКАЯ.

 
 
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