Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Евро и доллар незначительно подешевели на старте торгов. Биткойн -690.42.

Курс доллара опустился всего на 0,0018 рубля до 2,0508 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день, но суммарно лишь на 0,0055 BYN.

Курс евро упал на 0,0026 рубля до 2,2987 BYN/EUR. Напомним, что вчерашние торги европейская валюта завершила на максимуме за 29 дней.

Курс российского рубля поднялся всего на 0,0018 рубля до 3,1515 BYN/100 RUB и покинул минимум за 215 дней. За предыдущие пять торговых сессий курс российского рубля рухнул на 0,0623 BYN и оказался на минимальном уровне со 2 января 2019 года.

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