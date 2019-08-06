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Курсы валют и криптовалют на сегодня

07.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Евро и доллар незначительно подешевели на старте торгов. Биткойн -690.42.

Курс доллара опустился всего на 0,0018 рубля до 2,0508 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день, но суммарно лишь на 0,0055 BYN.

Курс евро упал на 0,0026 рубля до 2,2987 BYN/EUR. Напомним, что вчерашние торги европейская валюта завершила на максимуме за 29 дней.

Курс российского рубля поднялся всего на 0,0018 рубля до 3,1515 BYN/100 RUB и покинул минимум за 215 дней. За предыдущие пять торговых сессий курс российского рубля рухнул на 0,0623 BYN и оказался на минимальном уровне со 2 января 2019 года.

Bitcoin − 11517.1$ (-690.42);

Bitcоin Cash/ВСС – 334.47$ (-16.29);

DigitalCash − 107.12$ (-3.45);

Еthеreum − 224.71$ (-8.72);

ZCаsh − 61.99$ (-4.34);

Monero − 91.27$ (-4.98).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро и доллар незначительно подешевели на старте торгов. Биткойн -690.42.
 
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