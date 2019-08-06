В Ивье местный житель угнал служебный УАЗ и врезался на нем в дерево

Источник материала: Tut.by

В Ивье нетрезвый местный житель угнал с охраняемой территории одного из предприятий УАЗ, а потом врезался на нем в дерево, сообщает милиция региона.





Все произошло рано утром во вторник, 6 августа. 47-летний мужчина шел по улице Октябрьской и увидел, что на территории предприятия стоит техника, а охраны не видно.

Он зашел на стоянку. Оказалось, что практически во всех автомобилях в замках зажигания были ключи, двери не заперты. Мужчина выбрал внедорожник УАЗ. Только когда служебный автомобиль начал выезжать с территории предприятия, появился сторож, который остановить злоумышленника не смог, но сообщил о случившемся в милицию.





Автомобиль, который был в не очень хорошем техническом состоянии, далеко уехать не смог. Он проехал всего несколько сотен метров и врезался в дерево.

Возбуждено уголовное дело за угон.





Кстати, 1 августа в Ивьевском районе произошел похожий случай . В деревне Морино 20-летний молодой человек угнал МАЗ. В один из вечеров молодой человек находился на территории бывшей школы в деревне Морино, где местный предприниматель оставляет на ночь технику. Парню захотелось прокатиться на грузовике. Тем более что ключ от МАЗа остался в замке зажигания, а двери были открыты. Молодой человек сделал несколько кругов по школьному стадиону и бросил машину. В отношении парня также возбуждено уголовное дело за угон.