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В Ивье местный житель угнал служебный УАЗ и врезался на нем в дерево
Источник материала: Tut.by
В Ивье нетрезвый местный житель угнал с охраняемой территории одного из предприятий УАЗ, а потом врезался на нем в дерево,
Все произошло рано утром во вторник, 6 августа. 47-летний мужчина шел по улице Октябрьской и увидел, что на территории предприятия стоит техника, а охраны не видно.
Он зашел на стоянку. Оказалось, что практически во всех автомобилях в замках зажигания были ключи, двери не заперты. Мужчина выбрал внедорожник УАЗ. Только когда служебный автомобиль начал выезжать с территории предприятия, появился сторож, который остановить злоумышленника не смог, но сообщил о случившемся в милицию.
Автомобиль, который был в не очень хорошем техническом состоянии, далеко уехать не смог. Он проехал всего несколько сотен метров и врезался в дерево.
Возбуждено уголовное дело за угон.
Кстати, 1 августа в Ивьевском районе
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В Ивье нетрезвый местный житель угнал с охраняемой территории одного из предприятий внедорожник УАЗ, а потом столкнулся на нем с деревом.
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