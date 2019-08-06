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В Ивье местный житель угнал служебный УАЗ и врезался на нем в дерево

07.08.2019 12:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ивье нетрезвый местный житель угнал с охраняемой территории одного из предприятий УАЗ, а потом врезался на нем в дерево, сообщает милиция региона.


Все произошло рано утром во вторник, 6 августа. 47-летний мужчина шел по улице Октябрьской и увидел, что на территории предприятия стоит техника, а охраны не видно.

Он зашел на стоянку. Оказалось, что практически во всех автомобилях в замках зажигания были ключи, двери не заперты. Мужчина выбрал внедорожник УАЗ. Только когда служебный автомобиль начал выезжать с территории предприятия, появился сторож, который остановить злоумышленника не смог, но сообщил о случившемся в милицию.


Автомобиль, который был в не очень хорошем техническом состоянии, далеко уехать не смог. Он проехал всего несколько сотен метров и врезался в дерево.

Возбуждено уголовное дело за угон.


Кстати, 1 августа в Ивьевском районе произошел похожий случай. В деревне Морино 20-летний молодой человек угнал МАЗ. В один из вечеров молодой человек находился на территории бывшей школы в деревне Морино, где местный предприниматель оставляет на ночь технику. Парню захотелось прокатиться на грузовике. Тем более что ключ от МАЗа остался в замке зажигания, а двери были открыты. Молодой человек сделал несколько кругов по школьному стадиону и бросил машину. В отношении парня также возбуждено уголовное дело за угон.

 
 
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В Ивье нетрезвый местный житель угнал с охраняемой территории одного из предприятий внедорожник УАЗ, а потом столкнулся на нем с деревом.
 
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