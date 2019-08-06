Жёлтые вазы на главном проспекте Минска не перекрасят. Никогда

Источник материала: KYKY

Исторические желтые вазы на главном проспекте города, которые покрыли ядовитым цветом по ошибке, не перекрасят. Вообще. Так решило руководство Минска, сообщает TUT.by.

Балюстраду на проспекте Независимости возле цирка создали в 1950-х годах. Она считается историко-культурной ценностью, то есть ее охраняет государство. Изначально вазы выполнили в белом цвете, но в прошлом году «Горремавтодор» ошибся и сделал их ярко-желтыми. С Минкультом процесс не согласовали (незаконно).

Новое цветовое аплуа ваз возмутило минчан. Они опубликовали петицию, в которой требовали вернуть архитектурный ансамбль в прежний вид. Местные жители посчитали, что желтый цвет нарушает «целостность композиции нелогичным визуальным контрастом». Обращение подписали 637 человек, его направили в Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Тот выслал «Горремавтодору» предписание на устранение нарушений, но на него не отреагировали.

Ситуацию обещали исправить к 1 мая 2019 года. Задержку объяснили тем, что на тот момент бюджетные деньги из статьи расходов закончились, и попросили подождать. Но недавно стало известно, что городские власти разрешили «Горремавтодору» оставить все как есть.

Так или и наче, балюстрада успела стать одним из своеобразных символов города. Однажды минчанин Владимир попросил студию дизайнера Артемия Лебедева прокомментировать внешний вид ваз, и тот их отлинчевал. А магазин подарков «Зорка Венера» выпустил мерч, посвященный Беларуси, Минску и «каждому из нас». В него, кроме прочих, вошли пины с теми самыми желтыми вазами.