|
Жёлтые вазы на главном проспекте Минска не перекрасят. Никогда
Источник материала: KYKY>
Исторические желтые вазы на главном проспекте города, которые покрыли ядовитым цветом по ошибке, не перекрасят. Вообще. Так решило руководство Минска,
Балюстраду на проспекте Независимости возле цирка создали в 1950-х годах. Она считается историко-культурной ценностью, то есть ее охраняет государство. Изначально вазы выполнили в белом цвете, но в прошлом году «Горремавтодор» ошибся и сделал их ярко-желтыми. С Минкультом процесс не согласовали (незаконно).
Новое цветовое аплуа ваз возмутило минчан. Они
Ситуацию
Так или и наче, балюстрада успела стать одним из своеобразных символов города. Однажды минчанин Владимир
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исторические желтые вазы на главном проспекте города, которые покрыли ядовитым цветом по ошибке, не перекрасят. Вообще. Так решило руководство Минска, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)