Украинская «Пьяная вишня» заявила, что не продавал франшизу беларусам из-за политики. И обвинила в плагиате

Источник материала: KYKY

6 августа на минской улице Зыбицкой заработал бар «Пьяная вишня». Там продают только один напиток — беларускую настойку из вишни крепостью 17,5 градусов. Кажется, владельцев заведения заподозрили в плагиате: аналогичный концепт давно открыт в Украине.

Хозяева бара — Сергей Кленцов и Владимир Кужельный. Они рассказали нашим коллегам The Village Беларусь, что готовят настойку по уникальному рецепту, но признались, что подобные есть и в России, и в Украине. Разница в том, что у каждого региона своя рецептура. На этикетке заведения изобразили общипанного петуха с ягодой в клюве — его разработал известный дизайнер Владимир Цеслер. Сергей и Владимир уверили, что интерьер оформили из местных материалов, в том числе и бочки из беларуского дуба. Как ни странно, это вновь сравнили с опытом украинских коллег: со слов владельцев, материал в Украине дешевле.

Такая же «Пьяная вишня» существует и в Украине. Она входит в структуру холдинга !FEST, а ее совладелец — Андрей Худо. В Facebook он рассказал, что думает по поводу появления на Зыбицкой нового бара:

Худо написал: «Очередной плагиат наших концептов — на этот раз нашей «Пьяной Вишни». На этот раз, как говорится, «братья беларусы» из Минска… Ко мне обращались несколько раз о покупке франшизы, но мы отказывали по политическим мотивам. Верю, что когда-нибудь Беларусь изменится, и мы еще сможем показать, что такое бизнес в стиле фанк по-киевски».

Напомним: это не первый случай, когда беларуских бизнесменов обвиняют в плагиате. Мы рассказывали о точке общепита Green+Go — когда о нем узнал киевский сэндвич-бар Orang+Utan, он опубликовал пост, в котором указал на несогласованное заимствование. История так же связана с франшизой: украинское заведение предложило свои условия партнерства, минчане обещали обдумать, но больше на связь не вышли.

Фото: Евгений Ерчак, the-village.me.