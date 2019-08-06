|
Украинская «Пьяная вишня» заявила, что не продавал франшизу беларусам из-за политики. И обвинила в плагиате
Источник материала: KYKY>
6 августа на минской улице Зыбицкой заработал бар «Пьяная вишня». Там продают только один напиток — беларускую настойку из вишни крепостью 17,5 градусов. Кажется, владельцев заведения заподозрили в плагиате: аналогичный концепт давно открыт в Украине.
Хозяева бара — Сергей Кленцов и Владимир Кужельный. Они
Такая же «Пьяная вишня» существует и в Украине. Она входит в структуру холдинга !FEST, а ее совладелец — Андрей Худо. В Facebook он рассказал, что думает по поводу появления на Зыбицкой нового бара:
Худо написал: «Очередной плагиат наших концептов — на этот раз нашей «Пьяной Вишни». На этот раз, как говорится, «братья беларусы» из Минска… Ко мне обращались несколько раз о покупке франшизы, но мы отказывали по политическим мотивам. Верю, что когда-нибудь Беларусь изменится, и мы еще сможем показать, что такое бизнес в стиле фанк по-киевски».
Напомним: это не первый случай, когда беларуских бизнесменов обвиняют в плагиате. Мы
Фото: Евгений Ерчак, the-village.me.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинская «Пьяная вишня» заявила, что не продавал франшизу беларусам из-за политики. И обвинила в плагиате
6 августа на минской улице Зыбицкой заработал бар «Пьяная вишня». Там продают только один напиток — беларускую настойку из вишни крепостью 17,5 градусов. Кажется,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)