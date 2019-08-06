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ГАИ ближайшие 10 дней будет активно штрафовать за отсутствие техосмотра
Источник материала: Myfin
Ведомство напоминает, что в этом году сотрудники ГАИ выявили более 195 тыс. фактов участия в дорожном движении без пройденного техосмотра. Повторно в течение года за такое нарушение задержано более 75 тыс. водителей.
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