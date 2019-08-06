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В Гомеле на электросварщика упала металлическая труба

07.08.2019 12:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства травмирования мужчины на рабочем месте. Эту информацию сообщает в Telegram-канале СК Беларуси. 

Шестого августа в Гомеле на одном из предприятий на работника упала труба-теплопровод из металла. 54-летнего сварщика с травмами доставили в реанимацию. 

В Гомеле на электросварщика упала металлическая труба
Фото: СК Беларуси

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия, назначен ряд экспертиз.

В этом месяце еще один мужчина пострадал на рабочем месте. Он упал со второго этажа детского сада в Березе (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства травмирования мужчины на рабочем месте. Эту информацию сообщает в Telegram-канале СК Беларуси.  ...
 
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