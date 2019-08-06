В Гомеле на электросварщика упала металлическая труба

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства травмирования мужчины на рабочем месте. Эту информацию сообщает в Telegram-канале СК Беларуси.

Шестого августа в Гомеле на одном из предприятий на работника упала труба-теплопровод из металла. 54-летнего сварщика с травмами доставили в реанимацию.



Фото: СК Беларуси

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия, назначен ряд экспертиз.