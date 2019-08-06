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В Гомеле на электросварщика упала металлическая труба
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства травмирования мужчины на рабочем месте. Эту информацию сообщает в Telegram-канале СК Беларуси.
Шестого августа в Гомеле на одном из предприятий на работника упала труба-теплопровод из металла. 54-летнего сварщика с травмами доставили в реанимацию.
Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия, назначен ряд экспертиз.
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства травмирования мужчины на рабочем месте. Эту информацию сообщает в Telegram-канале СК Беларуси. ...
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