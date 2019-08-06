Александра Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александра Герасименя объявила о завершении карьеры.

Как сообщает БЕЛТА, об этом решении призерка Олимпийских игр по плаванию рассказала журналистам в Национальном олимпийском комитете.

За всю свою карьеру спортсменка стала обладательницей двух серебряных и одной бронзовой медали на Олимпийских играх. Александра Герасименя – чемпионка мира на дистанции 100 метров вольным стилем.

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Фото: instagram.com/aleksandraherasimenia

Александра Герасименя организовала клуб по плаванию, где занимается поддержкой своего вида спорта.

Летом 2017 года спортсменка вышла замуж за коллегу по цеху – пловца Евгения Цуркина. Осенью 2018 года пара стала родителями дочки.