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Александра Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александра Герасименя объявила о завершении карьеры.
Как
За всю свою карьеру спортсменка стала обладательницей двух серебряных и одной бронзовой медали на Олимпийских играх. Александра Герасименя – чемпионка мира на дистанции 100 метров вольным стилем.
Александра Герасименя организовала клуб по плаванию, где занимается поддержкой своего вида спорта.
Летом 2017 года спортсменка
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Новости Беларуси. Александра Герасименя объявила о завершении карьеры. Как сообщает БЕЛТА, об этом решении призерка Олимпийских игр по плаванию рассказала...
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