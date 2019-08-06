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Александра Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры

07.08.2019 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александра Герасименя объявила о завершении карьеры.  

Как сообщает БЕЛТА, об этом решении призерка Олимпийских игр по плаванию рассказала журналистам в Национальном олимпийском комитете.  

За всю свою карьеру спортсменка стала обладательницей двух серебряных и одной бронзовой медали на Олимпийских играх. Александра Герасименя – чемпионка мира на дистанции 100 метров вольным стилем.  

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Александра Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры
Фото: instagram.com/aleksandraherasimenia  

Александра Герасименя организовала клуб по плаванию, где занимается поддержкой своего вида спорта.  

Летом 2017 года спортсменка вышла замуж за коллегу по цеху – пловца Евгения Цуркина. Осенью 2018 года пара стала родителями дочки. 

Александра Герасименя: после рождения дочери я остепенилась (читать далее).   

Люди в материале: Александра Герасименя
 
 
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Новости Беларуси. Александра Герасименя объявила о завершении карьеры.   Как сообщает БЕЛТА, об этом решении призерка Олимпийских игр по плаванию рассказала...
 
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