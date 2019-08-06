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Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино ждет ребенка
07.08.2019 12:23 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Фото: Андрей Иванов /
Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино готовится стать мамой, пишет
Напомним, Надежда Скардино объявила о завершении спортивной карьеры год назад. Помимо олимпийского золота 2018 года в эстафете, биатлонистка завоевала «бронзу» Игр-2014 в индивидуальной гонке в Сочи, Кубок мира в индивидуальных гонках, а также неоднократно становилась призером гонок этапов Кубка мира.
В последний раз Надежда Скардино выступила в «выставочной» «Гонке легенд» в Раубичах в феврале 2019 года, когда из большого спорта торжественно проводили ее и Дарью Домрачеву.
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34-летняя экс-биатлонистка сборной Беларуси объявила о том, что скоро станет мамой.
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