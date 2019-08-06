Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино ждет ребенка

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино готовится стать мамой, пишет TUT.by . Известно, что возлюбленный прославленной белоруски – швейцарский биатлонист Мартин Ягер, с которым спортсменка познакомилась во время Игр в Пхенчхане.

Напомним, Надежда Скардино объявила о завершении спортивной карьеры год назад. Помимо олимпийского золота 2018 года в эстафете, биатлонистка завоевала «бронзу» Игр-2014 в индивидуальной гонке в Сочи, Кубок мира в индивидуальных гонках, а также неоднократно становилась призером гонок этапов Кубка мира.

В последний раз Надежда Скардино выступила в «выставочной» «Гонке легенд» в Раубичах в феврале 2019 года, когда из большого спорта торжественно проводили ее и Дарью Домрачеву.