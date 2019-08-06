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«Убрать с тротуаров и обязать получать права». Что делать с электросамокатчиками на наших дорогах

07.08.2019 12:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Это лето в Минске отметилось нашествием электросамокатов. В столице работают уже два оператора кикшеринга, которые сдают модный транспорт в аренду. Многие покупают и свой собственный. Ездить удобно, думать о парковке не надо, в конце концов, это экологичнее машины — популярность нового увлечения вполне объяснима. Но есть и обратная сторона медали: скорость, которую могут развивать электрические самокаты, опасна как для их пользователей, так и для пешеходов. Попытаемся понять, чем чревато засилье электросамокатчиков на городских тротуарах (и дорогах!) и что с этим можно и нужно делать.


Самокаты заставят проходить техосмотр

На альтернативный вид транспорта, который пока находится вне закона, ГАИ отреагировала довольно быстро. Поводом для официальных заявлений стал случай, когда на дороге общего пользования в Минске камеры зафиксировали электросамокат, двигающийся со скоростью 75 км/ч. Скорость машины, но для управления таким «снарядом» не нужно ничего, кроме желания. И нет закона, определяющего максимальную скорость для электросамокатов.

В ГАИ уверяют: изменения в законодательство вступят в силу в ближайшее время. Планируется, что люди, управляющие электросамокатом с максимальной конструктивной скоростью до 25 км/ч, будут приравнены к пешеходам. А вот более мощные модели с электродвигателями приравняют к мопедам либо мотоциклам, и для них потребуются техосмотр, страховка и водительское удостоверение.

Правда, как это будет работать на практике, пока представить непросто.

— Необходимы какие-то нормативные акты, законы, чтобы понимать, что и как мы будем проверять, — говорят на одной из столичных станций техосмотра. — Как вы себе представляете самокат на тормозном стенде? А как замерить люфт рулевого управления? Возможно, это будет визуальный осмотр как минимум на соответствие светотехнике. Если самокат допускается на дороги общего пользования, на нем должны быть установлены светоотражатели, поворотники, стоп-сигнал. Вот наличие этих элементов можно проверить.

А как у них? В Германии нужен допуск на дороги, во Франции — запрет на парковку на тротуарах

Во многих европейских странах уже давно осознали опасность, которую представляют электросамокаты, если их бесконтрольно допустить на улицы. Пожалуй, самой строгой в этом отношении является Германия. Здесь любые транспортные средства с двигателем, способные разгоняться выше 6 км/ч, нуждаются в официальном допуске для использования на дорогах. Если этого допуска нет, самокаты изымают, а владелец получает штраф минимум 70 евро.


В будущем немецкие власти планируют разрешить езду на электросамокатах по велосипедным дорожкам со скоростью не более 20 км/ч. При отсутствии велодорожки двигаться можно будет только по проезжей части. А вот пешеходные дорожки, тротуары и пешеходные зоны — под запретом для электросамокатов. Проект закона, который сейчас разрабатывается, также оговаривает технические характеристики самокатов, допущенных к продвижению, — два независимых друг от друга тормоза, звонок и указатели поворотов. Управляющему таким электросамокатом необходимо будет иметь страховку и права, он также должен быть старше 15 лет.

В Испании после гибели пешехода от наезда самоката власти запретили использование электросамокатов на пешеходных дорожках и вообще взялись разрабатывать законы, регулирующие передвижение электросамокатов. Предполагается, что скорость самокатов ограничат на уровне 25 км/ч. Для управления не нужно будет получать специальные права, но водителей могут проверить на содержание в крови алкоголя или наркотиков. Единые правила будут созданы для всей страны, но местные власти смогут вносить свои дополнения. Так, в декабре прошлого года власти Мадрида приказали трем кикшеринговым компаниям полностью убрать свои самокаты с улиц города за нарушение зон, где им разрешено работать.

Во Франции с 2018 года работают уже четыре кикшеринговые компании. И это стало настоящей проблемой. За год на 23% выросло количество пользователей, получивших травмы в результате ДТП, а в июне этого года произошел первый смертельный случай. Молодой мужчина, управлявший электросамокатом, не уступил дорогу грузовому автомобилю и погиб. Сейчас власти идут на ужесточение мер по отношению к владельцам электросамокатов. По нынешним законам передвигаться на гироскутерах, моноколесах, электросамокатах запрещено как на тротуарах, так и на дорогах общего пользования. По сути, ездить на них можно только на закрытых территориях. Правда, горожане все равно ездят, и власти пока не штрафуют за это. Добавим, что мэрия Парижа запретила парковку электросамокатов на тротуарах. Сделать это можно только в специально оборудованных местах. Муниципальные работники получили право эвакуировать брошенные на тротуаре транспортные средства на штрафстоянку, а власти стремятся сократить их количество. Но это не спасает от сваленных на тротуарах электросамокатов.


Фото: Reuters

В Финляндии уже штрафуют за опасную езду на электросамокате по тротуарам, но движение пока не запрещают.

В США ездить на самокате можно только в одиночку, запрещено даже иметь на плечах объемную сумку или рюкзак, которые могут помешать безопасному управлению. Запрещено также пользоваться гаджетами и даже слушать плеер. Скорость эклектросамокатов ограничена на уровне 25 км/ч. Ездить можно, соблюдая все правила дорожного движения. А вот пользоваться шлемами обязывает только одна компания. Статистика показывает, что защитой головы не пренебрегают лишь 4% пользователей сервисов кикшеринга. Наиболее распространенными травмами являются переломы и травмы головы, при этом 80% инцидентов с самокатами — это падения.

Эксперт: «Самокаты нужно убирать с тротуаров»

В Беларуси количество транспорта нового типа растет тоже очень быстро. Независимый автоэксперт и юрист Александр Коноплицкий уверен, что без жесткого, иногда даже показательного контроля ГАИ навести порядок на дорогах будет трудно. В пример эксперт приводит сложившуюся ситуацию с велосипедистами: их крайне редко останавливают, если они едут по проезжей части при наличии тротуара. Никто не хочет тратить время на установление личности, а документ велосипедист возить с собой не обязан.

Правда, предлагаемая градация скорости для самокатов (до 25 км/ч — ты пешеход), по мнению Александра Коноплицкого, работать не будет.

— Вот у нас сейчас есть мопеды, которые в народе называют скутерами. Скажите, можно как-то чисто внешне отличить 50 там «кубиков» или «сто»? Теперь возьмем электросамокат. Как определяется его скорость? Паспортными характеристиками? Но они же могут ездить быстрее. А после несложных модификаций даже очень быстро. Примеры мы знаем, — рассуждает эксперт. — Кто, не имея навыков технической экспертизы, сможет определить, какой электромотор там стоит — на 500 ватт или на 1000? Замененный или не замененный? Покажет владелец инспектору документ, а там будет 25 км/ч.


При этом Александр Коноплицкий уверен, что электросамокат даже на скорости 25 км/ч представляет угрозу и может быть очень травмоопасным и с тротуаров их нужно убирать. Но если совсем запретить электросамокатам двигаться по тротуарам, то возникает вторая проблема — в каком виде допустить их на дороги общего пользования?

— Тогда они должны быть оборудованы как минимум необходимой светотехникой — указателями поворотов, стоп-сигналами, отражателями, габаритными огнями, фарами, — говорит Александр Коноплицкий.

Эксперт согласен с тем, что на все новые электрические транспортные средства нужно обязать получать права.

— Процедуру обучения самостоятельной сдачи экзамена предельно упросить, обучение — самостоятельное. Во время экзамена спрашивать только те пункты, которые касаются непосредственно передвижения на этих транспортных средствах. Сдал — прекрасно, можешь ездить. И ввести законодательно, что если происходит ДТП с электросамокатом в том месте, где он находиться не должен, то виноват однозначно тот, кто им управлял. Например, выехал дальше метра от края проезжей части и столкнулся с автомобилем — виноват.

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Теги: Минск
 
 
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Ездить удобно, думать о парковке не надо, в конце концов, это экологичнее машины - популярность нового увлечения вполне объяснима. Но есть и обратная сторона медали:...
 
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