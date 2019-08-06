Лукашенко провел рабочую встречу с послом Великобритании

Источник материала: Ежедневник



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Фионна Гибб завершает дипломатическую службу в Беларуси. Президент отметил заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с Беларусью.

Глава государства подчеркнул: «То, что сделано за время вашего пребывания и службы в Беларуси, не было сделано до сих пор никем».

Президент отметил, что 3,5 млрд долларов двустороннего товарооборота – это фундамент любых отношений. «Третье место вы занимаете в объемах товарооборота. Первое – Россия, затем Украина и Великобритания», – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства считает, что есть в отношениях и проблемы. «Наш экспорт и товарооборот во многом зависят от поставки нефтепродуктов. И как только случились на нефтепроводе "Дружба" беда и проблемы с грязной нефтью, у нас немножко просел товарооборот. Поэтому нам нужна диверсификация», – добавил белорусский лидер

Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает и на поддержку Великобритании в развитии отношений Беларуси с США. «У вас прекрасные отношения с США. Я хотел бы, чтобы эти отношения каким-то образом были проецированы и на Беларусь. Думаю, что вы сможете нам в этом помочь», – сказал глава государства.

В свою очередь Фионна Гибб поблагодарила за теплые слова, особенно в плане ее личного вклада в развитие белорусско-британского сотрудничества. «Я действительно верю, что отношения между нашими двумя странами продвинулись вперед за эти три с половиной года», – сказала она.