ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко провел рабочую встречу с послом Великобритании

07.08.2019 12:25 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Лукашенко провел рабочую встречу с послом Великобритании

president.gov.by

Фионна Гибб завершает дипломатическую службу в Беларуси. Президент отметил заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с Беларусью.

Глава государства подчеркнул: «То, что сделано за время вашего пребывания и службы в Беларуси, не было сделано до сих пор никем».

Президент отметил, что 3,5 млрд долларов двустороннего товарооборота – это фундамент любых отношений. «Третье место вы занимаете в объемах товарооборота. Первое – Россия, затем Украина и Великобритания», – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства считает, что есть в отношениях и проблемы. «Наш экспорт и товарооборот во многом зависят от поставки нефтепродуктов. И как только случились на нефтепроводе "Дружба" беда и проблемы с грязной нефтью, у нас немножко просел товарооборот. Поэтому нам нужна диверсификация», – добавил белорусский лидер

Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает и на поддержку Великобритании в развитии отношений Беларуси с США. «У вас прекрасные отношения с США. Я хотел бы, чтобы эти отношения каким-то образом были проецированы и на Беларусь. Думаю, что вы сможете нам в этом помочь», – сказал глава государства.

В свою очередь Фионна Гибб поблагодарила за теплые слова, особенно в плане ее личного вклада в развитие белорусско-британского сотрудничества. «Я действительно верю, что отношения между нашими двумя странами продвинулись вперед за эти три с половиной года», – сказала она.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фионна Гибб завершает дипломатическую службу в Беларуси. Президент отметил заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с Беларусью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино ждет ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика