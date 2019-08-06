«Свадьба? Она будет! Скоро». Скардино - о беременности и переменах в личной жизни

Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка Беларуси Надежда Скардино готовится к свадьбе с большим количеством гостей, а появления на свет первенца ожидает в конце осени. Об этом она рассказала после пресс-конференции, посвященной благотворительному марафону «24 РАЗАМ» .



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

На марафон приедет бойфренд Скардино Мартин Ягер, швейцарский биатлонист. Он примет участие в «24 РАЗАМ», а также будет соревноваться на чемпионате мира по летнему биатлону, который состоится в Раубичах с 21 по 25 августа.

— Он будет здесь, будет меня поддерживать, — отметила Надежда, говоря о Мартине. — Побежит [на марафоне] за двоих, а, точнее, за троих. Думаю, как спортсмен он сможет принести пользу проекту.

— Ваше завершение карьеры было связано с желанием создать семью. Сейчас вы беременны. Что чувствуете?

— У меня замечательное настроение. Мечты сбываются! Это прекрасное время и для женщины, и для мужчины. Мы рады, что наша семья скоро пополнится. Мы [c Мартином] счастливы.

— Ждать ли скорой свадьбы?

— Конечно, она будет! Скоро.

— Много приглашенных?

— У Мартина большая семья, как и у меня. Мы счастливы, что наши родные пообщаются. Должен получиться хороший праздник!

— В начале июля ваша бывшая напарница по сборной Надежда Писарева сообщила через Instagram о том, что стала мамой. Когда ждать такого поста от вас?

— Через какое-то время… Осенью.

— Октябрь или ноябрь?

— Наверное, где-то там!

— У ребенка будут прекрасные гены, а что с гражданством?

— Поскольку мама — гражданка Беларуси, а папа — гражданин Швейцарии, то у ребенка, насколько я знаю, будет двойное гражданство. В эти моменты не окуналась. Главное, чтобы период беременности прошел хорошо, и у нас родился здоровый малыш. А какое у него будет гражданство, это уже десятое дело.

— Клуб молодых мам в белорусском спорте разросся. У кого можете попросить о совете?

— Есть какие-то моменты, которые могу узнать у них, мол, что лучше, а что хуже. Черпаю информацию из общения с подругами, но не только. А самая ценная информация исходит от врачей. Все остальное — поддержка!

— Будете ли вы путешествовать по биатлонному туру?

— Я бы хотела побывать на соревнованиях своего молодого человека. В прошлом году была… Сейчас жду его приезда на чемпионат мира по летнему биатлону в Раубичах.

— А с ребенком поедите на этапы Кубка мира?

— Когда он родится, тогда и посмотрим!

— Знаем, что вы скучаете по биатлону и, в частности, по стрельбе из винотовки. Удалось ли вам этим летом пострелять?

— Иногда прошу у Мартина винтовку. Сейчас мне сложнее стрелять, чем раньше. Физическое состояние изменилось. Для меня стрельба из винтовки — своего рода развлечение.

— Что покажете Мартину в Беларуси?

— Он был здесь не раз и многое видел. В нынешний приезд главным для него будут соревнования. Он будет концентрироваться на этом. То есть для начала покажу ему Раубичи!

Напомним, в июне 2018 года 34-летняя белорусская биатлонистка объявила о завершении профессиональной карьеры в биатлоне. Последний раз она выступила в «выставочной» «Гонке легенд» в Раубичах в феврале этого года, когда из большого спорта проводили ее и Дарью Домрачеву.