В Гродненском районе следователи устанавливают местонахождение подозреваемого в покушении на убийство

Источник материала: Новости Волковыска

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного лицом, ранее совершившим убийство (ч.1 ст.14, п.16 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Вечером 6 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из деревень Гродненского района обнаружена 39-летняя женщина с травмами криминального характера. Для оказания медицинской помощи ее госпитализировали в учреждение здравоохранения.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного с участием экспертов и сотрудников органов внутренних дел, следователи обнаружили ряд следов и объектов, свидетельствующих о том, что в отношении женщины было совершено преступление. Предполагаемым орудием причинения телесных повреждений является топор, который изъят. Кроме того, в десяти метрах от дома следователи обнаружили свежевырытую яму в форме могилы.









В нанесении женщине тяжелых травм обоснованно подозревается ее 43-летний сожитель Зиновчик Сергей Николаевич, житель г. Гродно . Для установления его местонахождения проводится ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в т.ч. за убийство, разбой, грабеж. Потерпевшая также привлекались к уголовной ответственности. Оба лица злоупотребляли спиртными напитками.

В целях установления обстоятельств произошедшего проводятся допросы родственников и соседей фигурантов, осматриваются изъятые с места происшествия вещественные доказательства. Назначено производство ряда экспертиз, в т.ч. судебно-медицинской и криминалистических.

Следователи просят граждан оказать помощь в установлении местонахождения подозреваемого, позвонив по телефонам: (8-015) 72-42-45, 72-40-40 или 102.

УСК по Гродненской области Официальный представитель

Сергей Шершеневич