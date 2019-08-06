Глава Южной Осетии: Когда-то украинцы и белорусы были одним народом

ria.ru "Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации. Не может народ жить разделенный. В одной части, причем меньшей - республика, а другая часть в составе России. Если возвращаться к исторической справедливости, то для осетинского народа (справедливость заключается в том - ред.), чтобы республика Южная Осетия была частью РФ. И уже потом проводить работу для того, чтобы Осетия обратно была единой, без деления на северную и южную. Для осетинского народа это очень важно и жизненно необходимо", - цитирует Бибилова













"Есть примеры. Когда-то украинцы и белорусы были одним народом. А сегодня мы что видим? И что нам это (разделение - ред.) даст через 50, 100 лет?" - задался риторическим вопросом президент Южной Осетии.





Он также привел в пример Северную и Южную Корею, народы которых выбрали для себя разные пути развития.





"Поэтому ни в коем случае идеологию (направленную на объединение, - ред.) менять не надо. Идеология должна быть одна - объединение осетинского народа и развитие этого объединенного этноса в фарватере России и векторе общего развития РФ", - подчеркнул он.









Напомним, в августе 2008 года Россия ввела войска на территорию Грузии под предлогом защиты жителей Южной Осетии, многим из которых у тому времени выдала российские паспорта.





Суверенитет Абхазии и Южной Осетии впоследствии из почти 200 государств мира признали помимо РФ, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия.