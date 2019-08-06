Александра Герасименя объявила о завершении карьеры

Сейчас ей 33 года. Её лучшие достижения — два "серебра" на лондонской Олимпиаде 2012 года на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, бронза Олимпиады 2016-го в Рио на дистанции 50 метров вольным стилем. Александра Герасименя также заслуженный мастер спорта Беларуси, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы, передает

Неоднократный призер Олимпиад, чемпионка мира и Европы не планирует устраивать торжественных проводов. "Если кто-то захочет подарить цветы, то лучше всего это будет сделать на нашем спортивно-благотворительном марафоне "24 Разам". Будем круглые сутки бегать и немного плавать — в пользу детей с аутизмом".









Хедлайнерами проекта вместе с Александрой стали Надежда Скардино, Екатерина Вандарьева и Ольга Хижинкова.





Участие в масштабном проекте уже подтвердили такие звезды белорусского спорта, как Дарья Домрачева, Анастасия Веремеенко, Александра Саснович, Наталья Цилинская, Виталий Родионов, Марина Слуцкая, Марина Арзамасова, Дмитрий Асанов и многие другие.





На старт бегового 24-часового марафона выйдут команды знаковых отечественных клубов — минского СКА, столичного ХК "Динамо", борисовского БАТЭ, "Ислочи", "Виктории" и других.



