ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Герасименя объявила о завершении карьеры

07.08.2019 11:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Золотая рыбка" Беларуси пловчиха Александра Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры.

Александра Герасименя объявила о завершении карьеры
Сейчас ей 33 года. Её лучшие достижения — два "серебра" на лондонской Олимпиаде 2012 года на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, бронза Олимпиады 2016-го в Рио на дистанции 50 метров вольным стилем. Александра Герасименя также  заслуженный мастер спорта Беларуси, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы, передает pressball.by


Неоднократный призер Олимпиад, чемпионка мира и Европы не планирует устраивать торжественных проводов. "Если кто-то захочет подарить цветы, то лучше всего это будет сделать на нашем спортивно-благотворительном марафоне "24 Разам". Будем круглые сутки бегать и немного плавать — в пользу детей с аутизмом". 


Хедлайнерами проекта вместе с Александрой стали Надежда Скардино, Екатерина Вандарьева и Ольга Хижинкова. 

Участие в масштабном проекте уже подтвердили такие звезды белорусского спорта, как Дарья Домрачева, Анастасия Веремеенко, Александра Саснович, Наталья Цилинская, Виталий Родионов, Марина Слуцкая, Марина Арзамасова, Дмитрий Асанов и многие другие. 

На старт бегового 24-часового марафона выйдут команды знаковых отечественных клубов — минского СКА, столичного ХК "Динамо", борисовского БАТЭ, "Ислочи", "Виктории" и других. 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Золотая рыбка" Беларуси пловчиха Александра Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нетрезвый бесправник устроил гонки с ГАИ в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика