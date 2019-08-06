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Золотовалютные резервы достигли рекордных размеров
Источник материала: Партизан
Но и выплаты по долгам у нас нынче рекордные.
Международные резервные активы Беларуси на 1 августа, по предварительным данным, составили 8,628 млрд долларов (в эквиваленте), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Это почти на 300 млн долларов больше, чем в "рекордном" 2012 году.
За июль золотовалютные резервы выросли на 337,1 млн долларов (на 4,1%) после роста в июне на 200,8 млн долларов (на 2,5%).
С начала года резервы выросли на 20,5%.
Однако и долговые выплаты Беларуси в 2019-2021 годах будут рекордными. В 2019 году страна заплатит $3,5 млрд, в 2020 году - $3,9 млрд, в 2021 году - $3,7 млрд.
Внешний госдолг Беларуси более $16 млрд.
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Но и выплаты по долгам у нас нынче рекордные.
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