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Золотовалютные резервы достигли рекордных размеров

07.08.2019 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но и выплаты по долгам у нас нынче рекордные.



Международные резервные активы Беларуси на 1 августа, по предварительным данным, составили 8,628 млрд долларов (в эквиваленте), сообщает пресс-служба Нацбанка. 

Это почти на 300 млн долларов больше, чем в "рекордном" 2012 году.

За июль золотовалютные резервы выросли на 337,1 млн долларов (на 4,1%) после роста в июне на 200,8 млн долларов (на 2,5%).

С начала года резервы выросли на 20,5%.


Однако и долговые выплаты Беларуси в 2019-2021 годах будут рекордными. В 2019 году страна заплатит $3,5 млрд, в 2020 году - $3,9 млрд, в 2021 году - $3,7 млрд.

Внешний госдолг Беларуси более $16 млрд.
 
 
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Но и выплаты по долгам у нас нынче рекордные.
 
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