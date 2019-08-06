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Ситикар Hyundai i10 нового поколения получит очень взрослое оснащение

07.08.2019 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai опубликовала официальный скетч будущего хэтчбека i10 третьего по счету поколения, который придет на смену модели, выпускающейся с 2013 года. Корейцы подтвердили, что премьера новой «пятидверки» состоится в сентябре на автосалоне IAA во Франкфурте.


Разумеется, в реальности внешность i10 окажется куда более прозаичной по сравнению с тем, что можно видеть на эскизе — на это намекают также и сделанные в начале этого года шпионские снимки закамуфлированных прототипов новинки. А интересной особенностью нового i10 станет изящный «гриль» в духе спорткаров Aston Martin с вписанными в контур кругляшами дневных огней.


Электронных ассистентов в списке базового оснащения i10 третьего поколения станет еще больше — среди них будут контроль рядности движения, система предупреждения об опасном сближении не только с автомобилями, но и пешеходами, мониторинг усталости водителя и другие системы. Среди опций заявлены беспроводная зарядка для смартфонов и камера заднего вида.


Точной информации о технике нового i10 пока нет, но гамма наверняка будет включать трех- и четырехцилиндровые двигатели, среди которых ожидается и литровый турбомотор T-GDI мощностью 118 лошадиных сил от старшей модели i30. Скорее всего, продажи нового i10 начнутся вскоре после премьерного показа во Франкфурте.

 
 
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Компания Hyundai опубликовала официальный скетч будущего хэтчбека i10 третьего по счету поколения, который придет на смену модели, выпускающейся с 2013 года
 
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