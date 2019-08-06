Источник материала: Слуцк Город

Уважаемые граждане! Участились случаи мошенничества в глобальной сети Интернет. Мошенничество — это обман, способ добычи денежных средств и других ценностей, основанный на доверчивости граждан. Мошенники, шагая в ногу со временем, меняют поле своей деятельности с личного контакта с гражданами, на удалённый.

В связи с этим, в социальных сетях всемирной сети Интернет мошенниками создано огромное количество «липовых» групп, интернет-магазинов, где предлагается приобрести товары по ценам, гораздо ниже рыночных. Диапазон товаров, которые предлагают приобрести мошенники, очень огромен. В основной своей массе, это бытовая техника, мобильные телефоны.

Мошенники создают целые каталоги «своего» товара, делают рассылки о продаже товара в различные социальные группы в социальных сетях. В большинстве своём цены устанавливаются гораздо ниже рыночных, что очень привлекает людей. При контактах с лжепродавцами, мошенники легко уговаривают людей приобрести товар, предоставляют фотографии «липовых» свидетельств ИП, своих документов. Подельники оставляют положительные отзывы о товарах и самих продавцах. Это всё усыпляет бдительность граждан и усиливает желание приобрести товар по низкой цене. Желая приобрести новенький «iPhone» по «сладкой» цене, людей не смущает даже то, что продавцы находятся на территории другого государства.

После оплаты, лжепродавцы сразу блокируют страницы граждан, вносят их в «чёрный список», либо удаляют свои страницы. Переведя деньги, люди остаются ни с чем. И в большинстве своём, вернуть эти деньги не представляется возможным, т.к. они уходят за границу. Установить такого лжепродавца, находящегося на территории иностранного государства, практически не возможно, в связи с чем, данные люди продолжают свою деятельность, с каждым днём обманывая людей. Граждане, будьте бдительны. Приобретая товар дешевле, чем он стоит на самом деле, вы рискуете остаться ни с чем. И, в большинстве своём, вам не удастся вернуть свои деньги. Ведь не зря есть пословица: «Бесплатный сыр только в мышеловке». Будьте бдительны, берегите свои денежные средства!

P.S. Статья 209 УК Республики Беларусь (Мошенничество):

1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) – наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

3. Мошенничество, совершенное в крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

В настоящее время также участились случаи хищения денежных средств с банковских счетов, доступ к которым обеспечивается при помощи банковских платежных карточек.

Есть несколько факторов способствующих этому. Зачастую хищение происходит из-за того, что граждане передают свои банковские карточки посторонним лицам, доверяя им приобрести товары либо оплатить услуги при помощи банковской карточки. Злоумышленник, воспользовавшись доверчивостью знакомых, снимают либо тратят со счетов суммы гораздо большие, чем необходимо. А пропажу денег пострадавшие обнаруживают не сразу, зачастую через несколько дней.

Также часто хищения при помощи банковских платежных карточек происходят после того, как был утерян либо украден кошелёк, в котором находились банковские карточки с написанными на них, либо на бумаге, пин-кодами к карточкам. В редких случаях граждане становятся жертвами квалифицированных злоумышленников, которые в банкоматах и инфокиосках устанавливаю специальные считывающие устройства, так называемые «скимеры», которые считывают информацию с банковской платежной карты, после чего злоумышленники создают дубликаты карт, тем самым получая доступы к банковским счетам потерпевших, откуда совершают хищение денежных средств.

Чтобы этого избежать, следуйте простым правилам: не передавайте свои банковские платежные карточки посторонним лицам, не пишите пин-код от карточки на самой карточке, не оставляйте листки бумаги с написанным пин-кодом в кошельках вместе с карточками. При использовании банкомата либо инфокиоска, убедитесь что на данных устройствах отсутствуют накладки на клавиатурах и картоприёмниках. Соблюдая эти простые правила, Вы сможете уберечь свои денежные средства на банковских счетах.

P.S. Статья 212 УК РБ (Хищение путем использования компьютерной техники):

1. Хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему ложной информации – наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без штрафа с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Слуцкий РОВД