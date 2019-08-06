Удивляет! Привлекает! Шокирует! Что еще говорят о купе-кроссовере Arkana те, кто протестировал новинку?

Источник материала: Слуцк Город

Со старта продаж Renault Arkana в Беларуси прошло менее 2-х недель, а обладателями новинки уже стали более 150 покупателей. Интерес к новому купе-кроссоверу настолько велик, что дилеры увеличили количество тестовых авто.





Чем же новинка привлекает потенциальных покупателей, и почему интерес к купе-кроссоверу уже в первые дни его экспонирования в салонах Renault превзошел все ожидания? Наконец, что говорят посетители дилерских центров, уже протестировавшие купе-кроссовер Arkana?

- Очень необычный автомобиль, - говорит Алексей, приехавший протестировать Arkana на Кольцевой, 6, - и в силу форм-фактора, ради которого я, собственно, и приехал взглянуть на новинку, и в силу его возможностей на дороге. Говоря проще, в варианте с мотором TCe 150 новинка с внешностью, напоминающей популярные кроссоверы из премиум-сегмента, в ходе тест-драйва не только не разочаровала, а и приятно удивила.





Темперамент у Arkana под стать внешности. Отзыв на педаль газа практически мгновенный. Что касается динамики, то тут главное не забывать, что ты в городской черте, и ограничения скорости никто не отменял. Стоит чуть порезче нажать на газ, как стрелка спидометра уже за отметкой в 60 км/ч. Не первый год эксплуатирую Renault и, с моей точки зрения, таких машин у французской марки в наших широтах давно не было. Буду пробовать пересесть на новинку уже в ближайшее время, сдав свою машину в зачет дилеру.

- Красивый автомобиль, - вторит Алексею мой следующий собеседник. - Места в салоне достаточно, невзирая на спортивный силуэт купе-кроссовера. Опять же, дорожный просвет в 205 мм в сочетании с металлической защитой поддона двигателя в наших условиях эксплуатации лишним точно не будет. Руль очень легкий, что при маневрировании на парковке весьма кстати. Ну и камеры кругового обзора очень понравились. Никогда с таким не сталкивался, но даже тут, когда парковал машину у дилерского центра стало понятно, что опция очень полезная.





Еще в ходе теста порадовали динамика машины, работа трансмиссии и хорошая шумоизоляция. Да и сам салон новинки совсем не такой у других моделей Renault. Есть в нем что-то индивидуальное: и панель другая, и экран у мультимедиа повернут к водителю, и подсветку выбрать можно. Подкупает, одним словом.

- Меня в Renault Arkana привлекло сочетание не сочетаемого, - произносит Андрей Викторович, только что протестировавший машину с колесной формулой 4х4. - С одной стороны, это купе с комфортом легкового автомобиля, с другой - кроссовер с внушительным клиренсом и наличием полного привода. И все это по относительно доступным ценам, даже для машины со 150-сильным мотором.





Из фамильных черт от Renault у новинки отличная подвеска, которой нипочем ни стыки на асфальте, ни ямы, ни рельсы трамвайных путей. По грунту поездить в ходе тест-драйва не удалось, но думаю и там все будет «ок».

Еще в Arkana порадовало сиденье водителя с выраженной боковой поддержкой и регулировкой поясничного упора, а также рулевая колонка, которую теперь можно регулировать по наклону и по вылету.





- Практичная машина, что тут говорить. - замечает мой следующий собеседник. - Особенно впечатлила вместительность салона и багажного отделения. Менеджер сказал, что у автомобилей с передним приводом объем багажника 508 л, а посмотрите какой у него проем.

Едет автомобиль очень достойно. В салоне тихо, уютно. Все под рукой. Я уже успел пообщаться с продавцами, буду менять свой Stepway на Arkana. Ту сумму, которой не хватит до 34 000, возьму в кредит. Мотор 1,6 меня вполне устраивает, зато какая начинка у машины. Оптика светодиодная, 4 подушки безопасности, стеклоподъемники по кругу, центральный подлокотник как дополнительную опцию заказывать не нужно, контроль давления в шинах, мультируль и т.п. Ну и, конечно, внешность, не обратить на которую внимание просто невозможно.





- Привлекательная внешность и этот цвет спелой вишни, ну как пройти мимо такого автомобиля, - делится своими впечатлениями от Arkana представительница прекрасного пола, внимательно изучающая новинку в шоу-руме, пока не подошла очередь на тест-драйв. - Машина словно играет мускулами, рельеф которых на капоте, на боковинах автомобиля и даже на его крыше. Колесные диски с оригинальным дизайном тоже хороши.

Интерьер под стать внешности. С одной стороны, все лаконично, с другой - все кнопочки управления под рукой, руль обтянут кожей, экран к водителю повернут, сиденья удобные, зеркала в солнечных козырьках с подсветкой, подстаканники там, где их ожидаешь увидеть.





А еще в прайс-листе написано, что в версиях Style и Edition One есть возможность выбора варианта подсветки салона. Если на тесте машина оправдает ожидания в части езды по городу, то такой вариант комплектации, как я рассматриваю сейчас, в красном цвете, – первый претендент на покупку.





Что же, отзывы тех, кому уже посчастливилось детально познакомиться с Renault Arkana и протестировать новинку, наглядно демонстрируют, что интерес к купе-кроссоверу не случаен. Как не случайно и то, что, несмотря на пору отпусков, традиционно считающуюся у автодилеров мертвым сезоном в части продаж, заявки на покупку новых Arkana уже преодолели отметку в 150 единиц и их число продолжает расти.

Познакомиться с новинкой и протестировать необычный купе-кроссовер можно в ближайшем дилерском центре Renault по адресу.

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by

Сергей Полянский

Автор благодарит импортера Renault в Беларуси за помощь в подготовке материала.