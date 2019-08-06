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Удивляет! Привлекает! Шокирует! Что еще говорят о купе-кроссовере Arkana те, кто протестировал новинку?
07.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Со старта продаж Renault Arkana в Беларуси прошло менее 2-х недель, а обладателями новинки уже стали более 150 покупателей. Интерес к новому купе-кроссоверу настолько велик, что дилеры увеличили количество тестовых авто.
Чем же новинка привлекает потенциальных покупателей, и почему интерес к купе-кроссоверу уже в первые дни его экспонирования в салонах Renault превзошел все ожидания? Наконец, что говорят посетители дилерских центров, уже протестировавшие купе-кроссовер Arkana?
- Очень необычный автомобиль, - говорит Алексей, приехавший протестировать Arkana на Кольцевой, 6, - и в силу форм-фактора, ради которого я, собственно, и приехал взглянуть на новинку, и в силу его возможностей на дороге. Говоря проще, в варианте с мотором TCe 150 новинка с внешностью, напоминающей популярные кроссоверы из премиум-сегмента, в ходе тест-драйва не только не разочаровала, а и приятно удивила.
- Красивый автомобиль, - вторит Алексею мой следующий собеседник. - Места в салоне достаточно, невзирая на спортивный силуэт купе-кроссовера. Опять же, дорожный просвет в 205 мм в сочетании с металлической защитой поддона двигателя в наших условиях эксплуатации лишним точно не будет. Руль очень легкий, что при маневрировании на парковке весьма кстати. Ну и камеры кругового обзора очень понравились. Никогда с таким не сталкивался, но даже тут, когда парковал машину у дилерского центра стало понятно, что опция очень полезная.
- Меня в Renault Arkana привлекло сочетание не сочетаемого, - произносит Андрей Викторович, только что протестировавший машину с колесной формулой 4х4. - С одной стороны, это купе с комфортом легкового автомобиля, с другой - кроссовер с внушительным клиренсом и наличием полного привода. И все это по относительно доступным ценам, даже для машины со 150-сильным мотором.
Еще в Arkana порадовало сиденье водителя с выраженной боковой поддержкой и регулировкой поясничного упора, а также рулевая колонка, которую теперь можно регулировать по наклону и по вылету.
Едет автомобиль очень достойно. В салоне тихо, уютно. Все под рукой. Я уже успел пообщаться с продавцами, буду менять свой Stepway на Arkana. Ту сумму, которой не хватит до 34 000, возьму в кредит. Мотор 1,6 меня вполне устраивает, зато какая начинка у машины. Оптика светодиодная, 4 подушки безопасности, стеклоподъемники по кругу, центральный подлокотник как дополнительную опцию заказывать не нужно, контроль давления в шинах, мультируль и т.п. Ну и, конечно, внешность, не обратить на которую внимание просто невозможно.
Интерьер под стать внешности. С одной стороны, все лаконично, с другой - все кнопочки управления под рукой, руль обтянут кожей, экран к водителю повернут, сиденья удобные, зеркала в солнечных козырьках с подсветкой, подстаканники там, где их ожидаешь увидеть.
Познакомиться с новинкой и протестировать необычный купе-кроссовер можно в ближайшем дилерском центре Renault по адресу.
г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05,
Сергей Полянский
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Удивляет! Привлекает! Шокирует! Что еще говорят о купе-кроссовере Arkana те, кто протестировал новинку?
Со старта продаж Renault Arkana в Беларуси прошло менее 2-х недель, а обладателями новинки уже стали более 150 покупателей. Интерес к новому купе-кроссоверу настолько велик,...
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