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Пловчиха Александра Герасименя покидает большой спорт
Источник материала: БДГ
Одна из наиболее титулованных белорусских спортсменок заявила о намерении покинуть большой спорт и завершить профессиональную карьеру.
Сейчас Александра Герасименя находится в декретном отпуске и не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио через год: спортсменка полагает, что ее физическая форма не позволит занять призовые места, а значит посещать мероприятие смысла нет. Во время презентации спортивно-благотворительного марафона «24 Разам» Герасименя призналась, что карьеру завершает, однако планирует быть активной и призвала всех принять участие в благотворительном марафоне.
Александра Герасименя является двукратной серебряной призеркой Олимпиады-2012 в Лондоне, бронзовой призеркой Олимпийских Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.
24-часовой благотворительный марафон «24 РАЗАМ» пройдет 16 и 17 августа. Партнер проекта VOKA перечислит 50 000 рублей в помощь международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и проекту «Спорт-инклюзия», который курирует Александра Герасименя в случае, если участники марафона пробегут или проплывут за сутки в общей сложности 10 000 часов. Проект, который курирует Герасименя, направлен на создание инклюзивных спортивных программ, предполагающих совместную подготовку нейротипичных детей и детей с особенностями развития.
В марафоне примут участие Александра Герасименя, Надежда Скардино, Екатерина Вандарьева, Ольга Хижинкова, а также знаменитые белорусские спортсмены — Дарья Домрачева, Анастасия Веремеенко, Марина Арзамасова, Александра Саснович, Марина Слуцкая, Дмитрий Асанов, Виталий Родионов и многие другие, а также представители гандбольного СКА, футбольного БАТЭ, хоккейного «Динамо» и других ведущих клубов Беларуси.
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Одна из наиболее титулованных белорусских спортсменок заявила о намерении покинуть большой спорт и завершить профессиональную карьеру.
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