ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пловчиха Александра Герасименя покидает большой спорт

07.08.2019 13:11 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Одна из наиболее титулованных белорусских спортсменок заявила о намерении покинуть большой спорт и завершить профессиональную карьеру.

Сейчас Александра Герасименя находится в декретном отпуске и не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио через год: спортсменка полагает, что ее физическая форма не позволит занять призовые места, а значит посещать мероприятие смысла нет. Во время презентации спортивно-благотворительного марафона «24 Разам» Герасименя призналась, что карьеру завершает, однако планирует быть активной и призвала всех принять участие в благотворительном марафоне.

Александра Герасименя является двукратной серебряной призеркой Олимпиады-2012 в Лондоне, бронзовой призеркой Олимпийских Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. 

24-часовой благотворительный марафон «24 РАЗАМ» пройдет 16 и 17 августа. Партнер проекта VOKA  перечислит 50 000 рублей в помощь международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и проекту «Спорт-инклюзия», который курирует Александра Герасименя в случае, если участники марафона пробегут или проплывут за сутки в общей сложности 10 000 часов. Проект, который курирует Герасименя, направлен на создание инклюзивных спортивных программ, предполагающих совместную подготовку нейротипичных детей и детей с особенностями развития.

В марафоне примут участие Александра Герасименя, Надежда Скардино, Екатерина Вандарьева, Ольга Хижинкова, а также знаменитые белорусские спортсмены — Дарья Домрачева, Анастасия Веремеенко, Марина Арзамасова, Александра Саснович, Марина Слуцкая, Дмитрий Асанов, Виталий Родионов и многие другие, а также представители гандбольного СКА, футбольного БАТЭ, хоккейного «Динамо» и других ведущих клубов Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из наиболее титулованных белорусских спортсменок заявила о намерении покинуть большой спорт и завершить профессиональную карьеру.
 
Новости дня
Новости разные
 
Магистрантов могут призвать в армию уже в этом году – Минобразования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • портмоне мужской кожаный брендовый вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика