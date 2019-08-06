Пловчиха Александра Герасименя покидает большой спорт

Одна из наиболее титулованных белорусских спортсменок заявила о намерении покинуть большой спорт и завершить профессиональную карьеру.

Сейчас Александра Герасименя находится в декретном отпуске и не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио через год: спортсменка полагает, что ее физическая форма не позволит занять призовые места, а значит посещать мероприятие смысла нет. Во время презентации спортивно-благотворительного марафона «24 Разам» Герасименя призналась, что карьеру завершает, однако планирует быть активной и призвала всех принять участие в благотворительном марафоне.

Александра Герасименя является двукратной серебряной призеркой Олимпиады-2012 в Лондоне, бронзовой призеркой Олимпийских Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

24-часовой благотворительный марафон «24 РАЗАМ» пройдет 16 и 17 августа. Партнер проекта VOKA перечислит 50 000 рублей в помощь международной благотворительной общественной организации «Дети. Аутизм. Родители» и проекту «Спорт-инклюзия», который курирует Александра Герасименя в случае, если участники марафона пробегут или проплывут за сутки в общей сложности 10 000 часов. Проект, который курирует Герасименя, направлен на создание инклюзивных спортивных программ, предполагающих совместную подготовку нейротипичных детей и детей с особенностями развития.

В марафоне примут участие Александра Герасименя, Надежда Скардино, Екатерина Вандарьева, Ольга Хижинкова, а также знаменитые белорусские спортсмены — Дарья Домрачева, Анастасия Веремеенко, Марина Арзамасова, Александра Саснович, Марина Слуцкая, Дмитрий Асанов, Виталий Родионов и многие другие, а также представители гандбольного СКА, футбольного БАТЭ, хоккейного «Динамо» и других ведущих клубов Беларуси.