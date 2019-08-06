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В Беларуси разработаны проекты документов по ограничению рентабельности застройщиков
Источник материала: Tut.by
В Беларуси есть проекты нормативно-правовых актов по ограничению рентабельности государственных и частных застройщиков, рассказал министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.
Напомним, весной Александр Лукашенко
Дмитрий Микуленок подтвердил, что действительно есть проекты нормативных актов по ограничению рентабельности государственных и частных застройщиков. «Но пока они не вышли, говорить об этом рано», — добавляет министр.
Не сообщил министр и о том, идет ли в этих проектах речь именно о пятипроцентном ограничении рентабельности. Более того, еще вообще не ясно, выйдет ли какой-то нормативный акт по этому поводу, ведь как правильно принимается только 50% проектов указов.
Что это за история с 5%?
Напомним, Александр Лукашенко дважды рассказывал о схеме работы с государственным заводом эффективных промышленных конструкций, который возглавляет брат легенды белорусского хоккея Вадим Салей. Это предприятие как производит панели, так и выступает застройщиком. Схема, судя по всему, такова:
Заводу выделяют землю под строительство жилья, он его строит с пятипроцентной рентабельностью, а потом передает государству, которое распоряжается домами по своему усмотрению. Таким образом уже было построено несколько арендных домов в Новинках, а также будет строиться социальное жилье в том же районе. Но, по словам Лукашенко, схема предполагает и возможную продажу построенного таким образом жилья на коммерческой основе. А прибыль в этом случае уже будет поступать в бюджет, а не застройщику.
Задача организовать строительство жилья с 5%-ной прибылью была поставлена перед Кочановой. Коснется ли это частных застройщиков — было непонятно, но в эфире «Беларусь 1» заявили: «Поручение лидера — частникам довести рентабельность 5% с метра».
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Об этом рассказал министр архитектуры Дмитрий Микуленок.
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