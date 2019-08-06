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В Беларуси разработаны проекты документов по ограничению рентабельности застройщиков

07.08.2019 13:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси есть проекты нормативно-правовых актов по ограничению рентабельности государственных и частных застройщиков, рассказал министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Напомним, весной Александр Лукашенко поручил проработать вопрос ограничения застройщиков рентабельностью в 5%. Как рассказывали REALTY.TUT.BY источники на рынке недвижимости, после этого госорганы начали готовить соответствующий проект указа президента. В нем шла речь про ограничение рентабельности как государственных, так и частных застройщиков. Но фанатов этой идеи не было ни среди первых, ни среди вторых, поэтому первую версию указа завернули на этапе согласования. Потом появилась вторая.

Дмитрий Микуленок подтвердил, что действительно есть проекты нормативных актов по ограничению рентабельности государственных и частных застройщиков. «Но пока они не вышли, говорить об этом рано», — добавляет министр.

Не сообщил министр и о том, идет ли в этих проектах речь именно о пятипроцентном ограничении рентабельности. Более того, еще вообще не ясно, выйдет ли какой-то нормативный акт по этому поводу, ведь как правильно принимается только 50% проектов указов.

Что это за история с 5%?

Напомним, Александр Лукашенко дважды рассказывал о схеме работы с государственным заводом эффективных промышленных конструкций, который возглавляет брат легенды белорусского хоккея Вадим Салей. Это предприятие как производит панели, так и выступает застройщиком. Схема, судя по всему, такова:

Заводу выделяют землю под строительство жилья, он его строит с пятипроцентной рентабельностью, а потом передает государству, которое распоряжается домами по своему усмотрению. Таким образом уже было построено несколько арендных домов в Новинках, а также будет строиться социальное жилье в том же районе. Но, по словам Лукашенко, схема предполагает и возможную продажу построенного таким образом жилья на коммерческой основе. А прибыль в этом случае уже будет поступать в бюджет, а не застройщику.

Задача организовать строительство жилья с 5%-ной прибылью была поставлена перед Кочановой. Коснется ли это частных застройщиков — было непонятно, но в эфире «Беларусь 1» заявили: «Поручение лидера — частникам довести рентабельность 5% с метра».

 
 
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