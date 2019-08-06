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Мининформ заблокировал 57 сайтов за торговлю наркотиками
Источник материала: Tut.by
Министерство информации
В министерстве уточнили, что сделали это на основании письменного уведомления Министерства внутренних дел Республики Беларусь и руководствовались частью третьей пункта 10 Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».
6 августа ведомство приняло решение об ограничении доступа к 57 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
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Ресурсы размещали информацию о продаже наркотических веществ в нарушение закона.
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