Мининформ заблокировал 57 сайтов за торговлю наркотиками

Источник материала: Tut.by

Министерство информации сообщило о блокировке 57 интернет-ресурсов за торговлю наркотиками.



Фото из архива

В министерстве уточнили, что сделали это на основании письменного уведомления Министерства внутренних дел Республики Беларусь и руководствовались частью третьей пункта 10 Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

6 августа ведомство приняло решение об ограничении доступа к 57 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.