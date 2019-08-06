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Disney переснимет ваш любимый новогодний фильм
Источник материала: Tut.by
Компания Disney решила снять ремейк на фильм «Один дома» (Home Alone), сообщает портал
«Мы намерены активно работать с собранием произведений Fox для наполнения наших платформ», — сказал Айгер по телефону журналистам.
Пока неизвестно, когда выйдет ремейк, но планируется, что фильмы будут доступны на пока еще не запущенной стриминговой платформе компании Disney+. К слову, ее старт пока запланирован на 12 ноября.
Ранее
Напомним, что компания Disney приобрела кино- и телестудию 20th Century Fox, а также права на несколько популярных франшиз, в том числе «Люди-Икс» (X-Men), «Аватар» (Avatar) и «Симпсоны» (The Simpsons), а также ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic, и долю в стриминговом сервисе Hulu.
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Компания Disney решила снять ремейки на фильмы «Один дома» (Home Alone)
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