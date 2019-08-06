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Disney переснимет ваш любимый новогодний фильм

07.08.2019 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Disney решила снять ремейк на фильм «Один дома» (Home Alone), сообщает портал The Hollywood Reporter, ссылаясь на слова генерального директора Disney Боба Айгера.


Кадр из фильма «Один дома»

«Мы намерены активно работать с собранием произведений Fox для наполнения наших платформ», — сказал Айгер по телефону журналистам.

Пока неизвестно, когда выйдет ремейк, но планируется, что фильмы будут доступны на пока еще не запущенной стриминговой платформе компании Disney+. К слову, ее старт пока запланирован на 12 ноября.

Ранее сообщалось, что Disney намерен снимать не ремейк, а продолжение популярной франшизы. Но сейчас руководство компании склоняется к другой позиции.

Напомним, что компания Disney приобрела кино- и телестудию 20th Century Fox, а также права на несколько популярных франшиз, в том числе «Люди-Икс» (X-Men), «Аватар» (Avatar) и «Симпсоны» (The Simpsons), а также ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic, и долю в стриминговом сервисе Hulu.

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Компания Disney решила снять ремейки на фильмы «Один дома» (Home Alone)
 
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