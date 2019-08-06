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Министр архитектуры рассказал о судьбе указа о продаже квартир УКСов через аукцион

07.08.2019 13:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ранее мы писали о проекте указа президента, согласно которому которому в 2019—2020 годах право заключить договор долевого строительства у государственного застройщика в Минске будет продаваться на аукционе. Министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок подтвердил наличие такого документа и сообщил, что он дорабатывается госорганами.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам министра, проект указа президента сейчас отрабатывается госорганами, потому что по нему есть замечания. Если процесс согласования затянется, то срок действия документа могут сдвинуть на 2020−2021 годы, предположил Дмитрий Микуленок.

Напомним, согласно проекту указа, в 2019−2020 годах в Минске проведут эксперимент, во время которого договоры долевого строительства будут заключаться госзастройщиками только после того, как потенциальный дольщик купит на аукционе право заключения такого договора. И эти аукционы должны проходить на сторонней площадке, подконтрольной государству.

Создатели проекта указа предполагают, что такой механизм даст возможность исключить коррупционную составляющую при продаже квартир с низкой (по рыночным меркам) стоимостью и введет прозрачный и конкурентный механизм выбора дольщика.

Новые правила должны касаться только коммерческого жилья — то есть того, где прибыль застройщика не ограничена. Квартиры для очередников будут реализовываться по-старому. Частных застройщиков нормы указа не коснутся. Не коснутся они и случаев, когда госзастройщик продает уже готовое жилье.

Мнения госзастройщиков по поводу прописанного в указе механизма разошлись кардинально.

 
Теги: Минск
 
 
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