Невероятная история! Парни познакомились на отработке физры в универе и через полгода открыли вместе бизнес

Источник материала: Tut.by

«К началу четвертого курса думал, что буду заниматься бизнесом. Просто не знал каким», — вспоминает Иван Ковалевский. Вместе со своим однокурсником и другом Артуром Барабановым он открыл детскую школу английского, когда они еще учились в университете. Сейчас, через четыре года, у сети Panda English School шесть филиалов в Минске, там учат взрослых, сдают международные тесты, а дети покупают себе рюкзаки и наушники за игровую валюту. Зачем парни ввязались в это на 4-м курсе, как помог один преподаватель и почему у них сложно с личной жизнью — рассказывают они сами.



Артур слева, Иван справа.

«Поднимай давай ж… у! Тебе четыреста тыщ карман жмут?»

Иван признается: «Всегда знал, что буду крутым, но не знал, как я к этому приду». Для начала пошел на специальность «управление информационными ресурсами».

— Мы учились в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ — это такое место, где собираются разные люди чему-то учатся. По сути, вуз коммерческий: в этом году там вообще нет бюджетных мест. В процессе обучения меня посещали разные мысли. На первом курсе думал: «Подожду, дальше будет лучше». На втором лучше не стало, думал: «Ничего, еще подожду». К третьему курсу понял, что лучше уже не станет и надо что-то делать.

Перед третьим курсом Иван устроился на могилевский «Моготекс» — поработать во время летней практики.

— Моя позиция была такая: пообщаться со всеми и понять, чем я хочу заниматься. Я был и в отделе маркетинга, и в отделе менеджмента, в бухгалтерии… Они меня очень любили, потому что ни один студент из Минска не приезжал в Могилев. А я, мало того что приехал, еще и реально приходил туда. Там понял: люди, которые зарабатывали хоть какие-то ощутимые деньги (по миллионов 10 старыми) работали на предприятии больше лет 10 уже. Но ведь эта сумма не такая уж и большая. Когда ты мужчина, которому надо содержать семью, этого может и не хватить. На третьем курсе я понял, что нужен свой путь.

В итоге Иван пошел работать на стройку: говорит, денег не было вообще, а просить у родителей — стыдно.

— Гулял в парке с друзьями, один из них говорит: «Слушай, на стройке есть работа, кирпичи таскать, пятое-десятое… Платят 400 тысяч (старыми) в день». Я такой: «Нормас!» На то время это были классные деньги. Дальше прораб попросил меня помочь найти еще четырех человек для работы. Обзвонил всех друзей, говорю: «Так, поднимай свою ж. у! Четыреста тыщ тебе что, карман жмут? Все равно сидишь дома, играешь в Доту». Привел ребят — прораб сказал, что я молодец. Дальше познакомился с директором строительной организации и стал брать больше подсобных работ. Где-то через полгода накопил денег и понял, что дальше так продолжаться не может. Половину денег организация не доплатила — обанкротилась.





Иван говорит, что из-за работы у него было по 180 часов пропусков за семестр. Но учился хорошо.

— Некоторые студенты не понимают, что перед экзаменом надо просто прочитать предмет и сдать, — шутит молодой человек. — К началу четвертого курса я все равно продолжал думать, что буду заниматься каким-то бизнесом. Просто не знал каким. Я чувствовал, что рано или поздно мне деньги понадобятся, поэтому копил. Понимал: как только увижу возможность — я ими воспользуюсь.

«Главное — у нас была боль с университета»

Когда нужная сумма накопилась, Иван и познакомился с Артуром. Он тоже учился в ИБМТ, но на другой специальности. Раньше парни вообще не пересекались в универе: они туда редко ходили.

— Мы познакомились на отработке физкультуры, — вспоминает Иван. — Пока гоняли в баскет, как друзья, обсуждали преподавателей, предметы… У нас обоих была неудовлетворенность учебой, она нас бесила.

В процессе обсуждений университета ребята поняли: работает концепция «крутой педагог = крутой предмет». Только от преподавателя на 100% зависит, понравится предмет или нет.

— Во время универа я все время искал себя , — говорит Артур. — А тут пришел отец и говорит: «Сын, ты уже взрослый. Делай бизнес, хватит фигней заниматься». У знакомого родителей был офис, мне предложили его арендовать пока свободен и что-то делать. Стал думать, что можно в Беларуси замутить классного с ограниченным бюджетом. Рассматривал то, в чем я был осведомлен — спорт. Думал открыть магазин спортивного питания, связался с поставщиком, а товара надо закупить на 30 тысяч долларов. Не вариант. Потом была еще идея, связанная с доставкой еды. Но не нашел партнера: начать-то я могу, а вот закончить… Мне нравится командная работа, когда вы друг друга вдохновляете. Потом просто ехал в метро и увидел объявления школ английского. Начал анализировать и понял что есть в голове интересные решения, которых не хватает рынку и что теоретически хватает денег на открытие чего-то достойного, пусть и не самого большого.





— Артур предложил и мне поучаствовать в открытии. Мы оба хотели развиваться быстрее. Поехали в Националку, составили табличку, какую мы могли на тот момент времени. Насчитали, что через год у нас по «кайену» должно быть. Собственно, к этому мы еще идем, только прошло уже четыре года, — смеется Иван.

«На собеседованиях я разговаривал с кандидатами, а Артур за соседним столиком слушал»

Парни уверены: главное — что у них была общая боль с универа: что учат неинтересно, что все «школы» друг на друга похожи. Они понимали: если сделают крутой продукт, то клиенты оценят качество и поддержат.

— В общем, мы сделали первую тысячу листовок. Потратили кучу времени: обзвонили конкурентов, прикинули стоимость обучения, сделали сайт, разработали дизайн, нашли, где отпечатать, раздали… — перечисляет Иван. — Еще у нас такой фейл был: мы неправильно написали номер телефона и вручную замазывали на всей тысяче бумажек «0» на «1». Но нам все равно никто не позвонил. Вообще!

Тогда парни обратились к Андрею Аркадьевичу Иванову, преподавателю ИБМТ, пары которого им очень нравились. Тот задумался и сказал, почему к ним никто не обратился: листовки раздали в мае, а в это время родители думают о даче и отпуске, но не об учебе в сентябре. У парней начали появляться тревожные мысли: надо им это, не надо… К тому же, видя способности молодых студентов, преподаватель предложил им хорошую работу — маркетологами в крупной компании. Со старта четверокурсникам пообещали 800 рублей в месяц и доверили бюджеты.

— Крутая работа была! — отмечает Иван. — Короче, когда мы принимали решение открывать «Панду», мы теряли не только свои деньги, но еще и хорошее место. Трэш! Но мы верили в идею. И хотелось действовать: наше мужское предназначение именно в этом — в развитии мира и создании чего-то нового.

Когда парни искали первых преподавателей — таких же идейных, как они, у будущей школы даже не было офиса. Собеседования проходили в одном из кафе на площади Победы.





— Проблемы, связанные с тем, что персонал старше нас, иногда возникают и сегодня, — признается Иван. — Но тогда было совсем плохо, плюс мы были очень молоды. Я тет-а-тет общался с человеком, а за соседним столиком «под прикрытием» сидел Артур и слушал наш разговор. Делал заметки для обсуждения: это как-то неприкольно, когда сразу два студента сидят и слушают тебя. Так мы провели около 100 встреч. У нас не было ничего: я не говорил про деньги, пытался заразить идеей — рассказывал про то, что мы будем делать обучение реально интересным, что дети будут хотеть быстрее прибежать на занятие и делился наработками. Показывал план офиса — даже еще не нашего! И я очень горжусь, что тогда мы нашли нашу Анастасию Михайловну — преподавателя, которая с нами до сих пор. С самого первого года.

— Сколько сейчас она получает в месяц? Ее зарплата выросла?

— Учителя получают за количество уроков. Но да, зарплата выросла. Сейчас она может доходить и до 2 тысяч рублей. За 4 дня в неделю. Для педагога это достойно.

«Девушка тебя не будет видеть буднями»

Парни говорят, что деньгами родители им не помогали: «Они не отказывались, но мы хотели гулять на свои». Сейчас Иван и Артур занимаются тем, что пытаются структурировать бизнес-процессы: все-таки поначалу многое контролировать могли они сами. Теперь в их деле занято 40 человек — не уследишь. Парни сотрудничают с европейской компанией, помогающей оптимизировать бизнес-процессы. «Это дорогое удовольствие», — замечает Иван. Это нужна для повышения управленческих компетенций и понадобится для упаковки франшизы: в ближайшее время ребята планируют открывать филиалы в других странах.

Впрочем, это еще не все трудности. Оказалось, что бизнес, который сможет прокормить семью, слабо совместим с отношениями. Вот такой парадокс.

— За время, пока у нас была школа, отношения у меня тоже были. Но уже закончились, — объясняет Иван. — В том числе, может быть, и из-за бизнеса.

— Если девушка не живет с тобой, смысла в этом нет, — уверен Артур. — Она тебя попросту не видит буднями. А в выходной — на 2−3 часа. Хотя я сейчас в отношениях.

— Артуру просто повезло, его девушка мудрая! Не каждая в такое впишется, — соглашается Иван. — Могут начаться претензии, вопросы, обиды… Тем более, если ты предприниматель, у тебя есть внутренний уровень свободы: ты такое слушать не всегда готов. Это все начинает друг на друга накладываться… Я считаю, у нас такой возраст, когда серьезные отношения иметь еще рано. В первую очередь важна самореализация. Приоритет все-таки на бизнесе и пользе для своих клиентов. К тому же сейчас такой этап, когда мы только-только начали выходить из операционки.

— Ну, а вообще как реагируют девушки, когда слышат, что ты предприниматель? Это так же «типа круто», как и программисты?

— Конечно, положительно реагируют. Просто девушки есть разные: кто-то смотрит на то, программист ты или нет, а кому-то это без разницы. И вот, когда у тебя есть выбор, ты представляешь, чего хочешь, и не бегаешь за каждой юбкой, то просто не обращаешь внимания на тех, кому важен твой статус, — замечает Иван. — Я вообще такой человек, которому не интересно что-то «для галочки», мне нужно все по-серьезному. Да и о каком статусе мы говорим? У нас еще ничего толком и нет.

Парни подчеркивают: было время, когда себе на расходы не брали ничего, все вкладывали обратно в бизнес. Могли «выделить» себе 100−150 долларов на еду и все. В целом жили с родителями и старались не тратить.

— Сколько сейчас зарабатываете?

— Ну… — смеются. — Столько, чтобы на ценники в магазине не смотреть.

5 шагов для начинающих молодых предпринимателей, чтобы начать и преуспеть (кликните, чтобы развернуть текст) Советуют Иван и Артур: 1. Прими решение. Надо понять, что лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что мог сделать, но не сделал. Прими решение, осознавая: самое страшное, что может произойти — это потеря денег. Да, их было трудно заработать. Но рискуя ими, ты откроешь дверь к новым возможностям, которые не сопоставимы с рисками. 2. Определись с направлением. Придумай или найди идею для проекта. Круто, если тебе эта тема искренне интересна. Нужно ответить на вопрос: за какую полезную работу мне будут платить деньги другие люди? 3. Улучши свой продукт. Придумай что-то сверху, интереснее, удобнее, качественнее. Сделай свой товар крутым, настолько чтобы ты гордился им, чтобы ты сам хотел его купить. И мог с гордостью о нем рассказать любому другому. 4. Оптимизируй свое предложение. Поговори с реальными покупателями. Им не хватает доставки, им дорого, нужна рассрочка? Не думай сам, просто поговори с людьми. Возможно, они станут твоими первыми клиентами сразу же. ;) 5. Действуй! Собери команду или действуй один, главное — иди к цели. Если на четвертом этапе хоть один потенциальный клиент искренне заинтересовался твоим предложением, то все остальное — вопрос количества попыток. Это и есть философский камень любого бизнеса. Количество попыток в поиске правильного алгоритма действий. Ты найдешь его и станешь лучшим в своем деле! Главное — действуй!