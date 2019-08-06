ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Невероятная история! Парни познакомились на отработке физры в универе и через полгода открыли вместе бизнес

07.08.2019 13:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«К началу четвертого курса думал, что буду заниматься бизнесом. Просто не знал каким», — вспоминает Иван Ковалевский. Вместе со своим однокурсником и другом Артуром Барабановым он открыл детскую школу английского, когда они еще учились в университете. Сейчас, через четыре года, у сети Panda English School шесть филиалов в Минске, там учат взрослых, сдают международные тесты, а дети покупают себе рюкзаки и наушники за игровую валюту. Зачем парни ввязались в это на 4-м курсе, как помог один преподаватель и почему у них сложно с личной жизнью — рассказывают они сами.


Артур слева, Иван справа.

«Поднимай давай ж… у! Тебе четыреста тыщ карман жмут?»

Иван признается: «Всегда знал, что буду крутым, но не знал, как я к этому приду». Для начала пошел на специальность «управление информационными ресурсами».

— Мы учились в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ — это такое место, где собираются разные люди чему-то учатся. По сути, вуз коммерческий: в этом году там вообще нет бюджетных мест. В процессе обучения меня посещали разные мысли. На первом курсе думал: «Подожду, дальше будет лучше». На втором лучше не стало, думал: «Ничего, еще подожду». К третьему курсу понял, что лучше уже не станет и надо что-то делать.

Перед третьим курсом Иван устроился на могилевский «Моготекс» — поработать во время летней практики.

— Моя позиция была такая: пообщаться со всеми и понять, чем я хочу заниматься. Я был и в отделе маркетинга, и в отделе менеджмента, в бухгалтерии… Они меня очень любили, потому что ни один студент из Минска не приезжал в Могилев. А я, мало того что приехал, еще и реально приходил туда. Там понял: люди, которые зарабатывали хоть какие-то ощутимые деньги (по миллионов 10 старыми) работали на предприятии больше лет 10 уже. Но ведь эта сумма не такая уж и большая. Когда ты мужчина, которому надо содержать семью, этого может и не хватить. На третьем курсе я понял, что нужен свой путь.

В итоге Иван пошел работать на стройку: говорит, денег не было вообще, а просить у родителей — стыдно.

— Гулял в парке с друзьями, один из них говорит: «Слушай, на стройке есть работа, кирпичи таскать, пятое-десятое… Платят 400 тысяч (старыми) в день». Я такой: «Нормас!» На то время это были классные деньги. Дальше прораб попросил меня помочь найти еще четырех человек для работы. Обзвонил всех друзей, говорю: «Так, поднимай свою ж. у! Четыреста тыщ тебе что, карман жмут? Все равно сидишь дома, играешь в Доту». Привел ребят — прораб сказал, что я молодец. Дальше познакомился с директором строительной организации и стал брать больше подсобных работ. Где-то через полгода накопил денег и понял, что дальше так продолжаться не может. Половину денег организация не доплатила — обанкротилась.


Иван говорит, что из-за работы у него было по 180 часов пропусков за семестр. Но учился хорошо.

—  Некоторые студенты не понимают, что перед экзаменом надо просто прочитать предмет и сдать, — шутит молодой человек. — К началу четвертого курса я все равно продолжал думать, что буду заниматься каким-то бизнесом. Просто не знал каким. Я чувствовал, что рано или поздно мне деньги понадобятся, поэтому копил. Понимал: как только увижу возможность — я ими воспользуюсь.

«Главное — у нас была боль с университета»

Когда нужная сумма накопилась, Иван и познакомился с Артуром. Он тоже учился в ИБМТ, но на другой специальности. Раньше парни вообще не пересекались в универе: они туда редко ходили.

— Мы познакомились на отработке физкультуры, — вспоминает Иван. — Пока гоняли в баскет, как друзья, обсуждали преподавателей, предметы… У нас обоих была неудовлетворенность учебой, она нас бесила.

В процессе обсуждений университета ребята поняли: работает концепция «крутой педагог = крутой предмет». Только от преподавателя на 100% зависит, понравится предмет или нет.

— Во время универа я все время искал себя , — говорит Артур. — А тут пришел отец и говорит: «Сын, ты уже взрослый. Делай бизнес, хватит фигней заниматься». У знакомого родителей был офис, мне предложили его арендовать пока свободен и что-то делать. Стал думать, что можно в Беларуси замутить классного с ограниченным бюджетом. Рассматривал то, в чем я был осведомлен — спорт. Думал открыть магазин спортивного питания, связался с поставщиком, а товара надо закупить на 30 тысяч долларов. Не вариант. Потом была еще идея, связанная с доставкой еды. Но не нашел партнера: начать-то я могу, а вот закончить… Мне нравится командная работа, когда вы друг друга вдохновляете. Потом просто ехал в метро и увидел объявления школ английского. Начал анализировать и понял что есть в голове интересные решения, которых не хватает рынку и что теоретически хватает денег на открытие чего-то достойного, пусть и не самого большого.


— Артур предложил и мне поучаствовать в открытии. Мы оба хотели развиваться быстрее. Поехали в Националку, составили табличку, какую мы могли на тот момент времени. Насчитали, что через год у нас по «кайену» должно быть. Собственно, к этому мы еще идем, только прошло уже четыре года, — смеется Иван.

«На собеседованиях я разговаривал с кандидатами, а Артур за соседним столиком слушал»

Парни уверены: главное — что у них была общая боль с универа: что учат неинтересно, что все «школы» друг на друга похожи. Они понимали: если сделают крутой продукт, то клиенты оценят качество и поддержат.

— В общем, мы сделали первую тысячу листовок. Потратили кучу времени: обзвонили конкурентов, прикинули стоимость обучения, сделали сайт, разработали дизайн, нашли, где отпечатать, раздали… — перечисляет Иван. — Еще у нас такой фейл был: мы неправильно написали номер телефона и вручную замазывали на всей тысяче бумажек «0» на «1». Но нам все равно никто не позвонил. Вообще!

Тогда парни обратились к Андрею Аркадьевичу Иванову, преподавателю ИБМТ, пары которого им очень нравились. Тот задумался и сказал, почему к ним никто не обратился: листовки раздали в мае, а в это время родители думают о даче и отпуске, но не об учебе в сентябре. У парней начали появляться тревожные мысли: надо им это, не надо… К тому же, видя способности молодых студентов, преподаватель предложил им хорошую работу — маркетологами в крупной компании. Со старта четверокурсникам пообещали 800 рублей в месяц и доверили бюджеты.

— Крутая работа была! — отмечает Иван. — Короче, когда мы принимали решение открывать «Панду», мы теряли не только свои деньги, но еще и хорошее место. Трэш! Но мы верили в идею. И хотелось действовать: наше мужское предназначение именно в этом — в развитии мира и создании чего-то нового.

Когда парни искали первых преподавателей — таких же идейных, как они, у будущей школы даже не было офиса. Собеседования проходили в одном из кафе на площади Победы.


— Проблемы, связанные с тем, что персонал старше нас, иногда возникают и сегодня, — признается Иван. — Но тогда было совсем плохо, плюс мы были очень молоды. Я тет-а-тет общался с человеком, а за соседним столиком «под прикрытием» сидел Артур и слушал наш разговор. Делал заметки для обсуждения: это как-то неприкольно, когда сразу два студента сидят и слушают тебя. Так мы провели около 100 встреч. У нас не было ничего: я не говорил про деньги, пытался заразить идеей — рассказывал про то, что мы будем делать обучение реально интересным, что дети будут хотеть быстрее прибежать на занятие и делился наработками. Показывал план офиса — даже еще не нашего! И я очень горжусь, что тогда мы нашли нашу Анастасию Михайловну — преподавателя, которая с нами до сих пор. С самого первого года.

— Сколько сейчас она получает в месяц? Ее зарплата выросла?

— Учителя получают за количество уроков. Но да, зарплата выросла. Сейчас она может доходить и до 2 тысяч рублей. За 4 дня в неделю. Для педагога это достойно.

«Девушка тебя не будет видеть буднями»

Парни говорят, что деньгами родители им не помогали: «Они не отказывались, но мы хотели гулять на свои». Сейчас Иван и Артур занимаются тем, что пытаются структурировать бизнес-процессы: все-таки поначалу многое контролировать могли они сами. Теперь в их деле занято 40 человек — не уследишь. Парни сотрудничают с европейской компанией, помогающей оптимизировать бизнес-процессы. «Это дорогое удовольствие», — замечает Иван. Это нужна для повышения управленческих компетенций и понадобится для упаковки франшизы: в ближайшее время ребята планируют открывать филиалы в других странах.

Впрочем, это еще не все трудности. Оказалось, что бизнес, который сможет прокормить семью, слабо совместим с отношениями. Вот такой парадокс.

— За время, пока у нас была школа, отношения у меня тоже были. Но уже закончились, — объясняет Иван. — В том числе, может быть, и из-за бизнеса.

— Если девушка не живет с тобой, смысла в этом нет, — уверен Артур. — Она тебя попросту не видит буднями. А в выходной — на 2−3 часа. Хотя я сейчас в отношениях.

— Артуру просто повезло, его девушка мудрая! Не каждая в такое впишется, — соглашается Иван. — Могут начаться претензии, вопросы, обиды… Тем более, если ты предприниматель, у тебя есть внутренний уровень свободы: ты такое слушать не всегда готов. Это все начинает друг на друга накладываться… Я считаю, у нас такой возраст, когда серьезные отношения иметь еще рано. В первую очередь важна самореализация. Приоритет все-таки на бизнесе и пользе для своих клиентов. К тому же сейчас такой этап, когда мы только-только начали выходить из операционки.

— Ну, а вообще как реагируют девушки, когда слышат, что ты предприниматель? Это так же «типа круто», как и программисты?

— Конечно, положительно реагируют. Просто девушки есть разные: кто-то смотрит на то, программист ты или нет, а кому-то это без разницы. И вот, когда у тебя есть выбор, ты представляешь, чего хочешь, и не бегаешь за каждой юбкой, то просто не обращаешь внимания на тех, кому важен твой статус, — замечает Иван. — Я вообще такой человек, которому не интересно что-то «для галочки», мне нужно все по-серьезному. Да и о каком статусе мы говорим? У нас еще ничего толком и нет.

Парни подчеркивают: было время, когда себе на расходы не брали ничего, все вкладывали обратно в бизнес. Могли «выделить» себе 100−150 долларов на еду и все. В целом жили с родителями и старались не тратить.

— Сколько сейчас зарабатываете?

— Ну… — смеются. — Столько, чтобы на ценники в магазине не смотреть.

5 шагов для начинающих молодых предпринимателей, чтобы начать и преуспеть (кликните, чтобы развернуть текст)

Советуют Иван и Артур:

1. Прими решение. Надо понять, что лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что мог сделать, но не сделал. Прими решение, осознавая: самое страшное, что может произойти — это потеря денег. Да, их было трудно заработать. Но рискуя ими, ты откроешь дверь к новым возможностям, которые не сопоставимы с рисками.

2. Определись с направлением. Придумай или найди идею для проекта. Круто, если тебе эта тема искренне интересна. Нужно ответить на вопрос: за какую полезную работу мне будут платить деньги другие люди?

3. Улучши свой продукт. Придумай что-то сверху, интереснее, удобнее, качественнее. Сделай свой товар крутым, настолько чтобы ты гордился им, чтобы ты сам хотел его купить. И мог с гордостью о нем рассказать любому другому.

4. Оптимизируй свое предложение. Поговори с реальными покупателями. Им не хватает доставки, им дорого, нужна рассрочка? Не думай сам, просто поговори с людьми. Возможно, они станут твоими первыми клиентами сразу же. ;)

5. Действуй! Собери команду или действуй один, главное — иди к цели. Если на четвертом этапе хоть один потенциальный клиент искренне заинтересовался твоим предложением, то все остальное — вопрос количества попыток. Это и есть философский камень любого бизнеса. Количество попыток в поиске правильного алгоритма действий. Ты найдешь его и станешь лучшим в своем деле! Главное — действуй!

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История двух парней из Минска, которые хотели открывать бизнес по отдельности, а потом встретились.
 
Новости дня
Новости разные
 
Местами в общежитиях Минска в новом учебном году будут обеспечены 70% студентов – Минобразования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика