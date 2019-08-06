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Парней в педуниверситете становится больше - проректор БГПУ

07.08.2019 13:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Белорусский государственный педагогический университет по итогам приемной кампании-2019 зачислено 1184 абитуриента, отмечается рост числа молодых людей, сообщил проректор по учебной работе БГПУ Александр Маковчик,

"На факультете физвоспитания у нас будет 65% юношей, на факультете истории – 50%, на физмате – около 40%", - сказал Маковчик на пресс-конференции в Минске в среду.

Он отметил, что все больше абитуриентов сознательно выбирают педагогическую профессию, имеют хорошую подготовку и желание стать учителем. "Престиж профессии повышается", - сказал он.

Средний конкурс по вузу составил около двух человек на место, однако на некоторые специальности (русский и английский языки, изо и компьютерная грамотность) приближался к показателю и 10 человек на место.  .

Проректор БГПУ отмечает также высокие проходные баллы на  самые популярные специальности – 322 (компьтерная грамотность, изо), 314 (логопедия), 306 (русский язык и английский язык), 305 (психология).

Маковчик также добавил, что профессию педагога выбрали для себя более 150 медалистов, обладатели дипломов ссузов, выпускники спецклассов и победители олимпиад.

 
Теги: Минск
 
 
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В Белорусский государственный педагогический университет по итогам приемной кампании-2019 зачислено 1184 абитуриента, отмечается рост числа молодых людей, сообщил...
 
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