Парней в педуниверситете становится больше - проректор БГПУ

Источник материала: Интерфакс

В Белорусский государственный педагогический университет по итогам приемной кампании-2019 зачислено 1184 абитуриента, отмечается рост числа молодых людей, сообщил проректор по учебной работе БГПУ Александр Маковчик,

"На факультете физвоспитания у нас будет 65% юношей, на факультете истории – 50%, на физмате – около 40%", - сказал Маковчик на пресс-конференции в Минске в среду.

Он отметил, что все больше абитуриентов сознательно выбирают педагогическую профессию, имеют хорошую подготовку и желание стать учителем. "Престиж профессии повышается", - сказал он.

Средний конкурс по вузу составил около двух человек на место, однако на некоторые специальности (русский и английский языки, изо и компьютерная грамотность) приближался к показателю и 10 человек на место. .

Проректор БГПУ отмечает также высокие проходные баллы на самые популярные специальности – 322 (компьтерная грамотность, изо), 314 (логопедия), 306 (русский язык и английский язык), 305 (психология).

Маковчик также добавил, что профессию педагога выбрали для себя более 150 медалистов, обладатели дипломов ссузов, выпускники спецклассов и победители олимпиад.