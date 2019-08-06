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Управленцы "Минсктранса" задержаны за взятки, в деле фигурируют облигации на $0,5 млн

07.08.2019 13:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску возбудил уголовные дела по ст. 430 (получение взятки) УК в отношении должностных лиц "Минсктранса".

"Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску при получении взяток за лоббирование интересов коммерческих структур при проведении закупок задержаны должностные лица столичного унитарного предприятия "Минсктранс". Задержание производилось в момент передачи денег", - сказано в сообщении КГК.

В комитете отметили, что при проведении осмотра в рабочем кабинете одного из задержанных обнаружены денежные средства на общую сумму $30 тыс. и банковские облигации четырех белорусских банков на предъявителя на общую сумму $500 тыс.

"В ходе проверочных мероприятий установлено, что должностные лица УП "Минсктранс" систематически получали денежные средства от руководителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов о поставках товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов и запчастей в адрес автобусных и троллейбусных парков столицы", - поясняется в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску возбудил уголовные дела по ст. 430 (получение взятки) УК в отношении...
 
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