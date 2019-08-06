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Город Ивацевичи отметит свое 500-летие масштабным праздником
Источник материала: Интерфакс
Для жителей и гостей Ивацевичей 23-25 августа состоятся праздничные мероприятия в честь 500-летнего юбилея города, сообщает Брестский облисполком.
В ходе гуляний пройдет праздничное шествие "Арт-парад молодежи", концертная программа исполнителей и творческих коллективов Ивацевичского район, музыкальный фест с участием фентези-фольк группы "Неврида" (Беларусь), хоровых коллективов из Польши, праздничный концерт ансамбля "Песняры", концерт группы "J-МОРС", эстрадно-танцевальная программа группы "БайСити". Также запланировано выступление роты специального назначения почетного караула внутренних войск МВД РБ, районный конкурс "Мисс малютка – 2019", дискотека от Радиус FM (г.Минск).
Завершится празднество футбольным матчем между командами ФК "Ивацевичи" - ФК "Белшина-2" (г.Бобруйск), лазерным шоу и фейерверком.
Кроме того, отметили в облисполкоме, в честь Дня города планируется открытие монументально-декоративной скульптуры птицы "Бородатой неясыти".
Ожидается приезд делегаций России и Польши.
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Для жителей и гостей Ивацевичей 23-25 августа состоятся праздничные мероприятия в честь 500-летнего юбилея города, сообщает Брестский облисполком.
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