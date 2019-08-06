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Город Ивацевичи отметит свое 500-летие масштабным праздником

07.08.2019 13:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Для жителей и гостей Ивацевичей 23-25 августа состоятся праздничные мероприятия в честь 500-летнего юбилея города, сообщает Брестский облисполком.

В ходе гуляний пройдет праздничное шествие "Арт-парад молодежи",  концертная программа исполнителей и творческих коллективов Ивацевичского район, музыкальный фест с участием фентези-фольк группы "Неврида" (Беларусь), хоровых коллективов из Польши, праздничный концерт ансамбля "Песняры", концерт группы "J-МОРС", эстрадно-танцевальная программа группы "БайСити". Также запланировано выступление роты специального назначения почетного караула внутренних войск МВД РБ, районный конкурс "Мисс малютка – 2019", дискотека от Радиус FM (г.Минск).

Завершится празднество футбольным  матчем  между  командами  ФК "Ивацевичи" - ФК "Белшина-2" (г.Бобруйск), лазерным шоу и фейерверком.

Кроме того, отметили в облисполкоме, в честь Дня города  планируется открытие монументально-декоративной скульптуры птицы "Бородатой неясыти".

Ожидается приезд делегаций России и Польши.

 
Теги: Минск
 
 
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Для жителей и гостей Ивацевичей 23-25 августа состоятся праздничные мероприятия в честь 500-летнего юбилея города, сообщает Брестский облисполком.
 
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