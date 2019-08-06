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Местами в общежитиях Минска в новом учебном году будут обеспечены 70% студентов – Минобразования

07.08.2019 13:22 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Около 70% студентов минских вузов будут обеспечены местами в общежитиях, рассказал начальник главного управления профессионального образования министерства образования Республики Беларусь Сергей Касперович.

Минске на 1 сентября 70% студентов будут обеспечены местами в общежитиях", - сообщил Касперович на пресс-конференции в Минске в среду

При этом Касперович отметил, что "ряд университетов уже сейчас имеют 100%-й охват местами в общежитиях". Таковыми являются БАТУ, Академия управления, Академия связи, Академия искусств, Академия музыки, Военная академия. Приближаются к данной отметке БГПУ им. Танка, БГУ, Лингвистический университет.

"Будем выходить на абсолютные показатели. Тренд наметился определенный - это увеличение количества мест для студентов", - заявил он.

Касперович отметил, что в ближайшее время в министерстве образования хотят выйти на 90%-е обеспечение студентов общежитиями. А в идеале ведомство стремится к показателю в 100% по всей республике.

Улучшения показателей в Минобразования ожидают уже в следующем год, после введения в строй новых общежитий БНТУ и Гродненского государственного университета.

 
Теги: Минск
 
 
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Около 70% студентов минских вузов будут обеспечены местами в общежитиях, рассказал начальник главного управления профессионального образования министерства...
 
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