ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Магистрантов могут призвать в армию уже в этом году – Минобразования

07.08.2019 13:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В министерстве образования не исключают, что студенты, которые только поступили в магистратуру, могут быть призваны на  срочную военную службу уже осенью.

"Будут ли призываться нынешние магистранты, мы будем точно знать позже. Сейчас, насколько я знаю, министерство обороны отрабатывает в том числе и этот вопрос с министерством юстиции", - заявил начальник главного управления профессионального образования министерства образования Республики Беларусь Сергей Касперович на пресс-конференции в Минске в среду.

Он пояснил, что в настоящее время Минобразования и Минобороны обсуждают определение "статуса обучающегося" в законодательстве в применении к закону об отсрочках и от трактовки  данного понятия будет зависеть возможный призыв новых магистрантов в армию в 2019 году. 

В частности  Минобразования предлагает обучающегося считать таковым с момента зачисления в вуз, т.е. с момента подписания приказа о его зачислении. 

Между тем, представитель ведомства заявил, что в случае, если магистранта призовут на военную службу, он всегда сможет вернуться на свое место в вузе. Каких-либо экзаменов ему сдавать не придется. "Как и тем лицам, которые будут получать высшее образование после колледжа. Они просто вернутся после армии на те места, на которые поступили однажды".

Касперович подчеркнул, что министерство не видит проблем с вступлением в силу закона об отсрочках и со своей стороны также всячески планирует поддерживать министерство обороны и повышать престиж военной службы.

"В частности, мы думаем о введении ряда льгот на поступление уже отслужившим лицам", - отметил он.

Как сообщалось, 24 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым ужесточается принцип предоставления отсрочки от службы в армии и вводятся нормы, направленные на повышение престижа службы в Вооруженных силах.

Законом вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки от службы. Также документ ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности уклонившихся от призыва граждан. Принятым законом также внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, которые направлены на работу по распределению, освобождаются от возмещения затраченных государством средств на их образование в случае поступления на воинскую службу по контракту. При этом срок контракта не должен быть меньше срока обязательной "отработки" по распределению.

Закон вступает в силу с 9 августа

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В министерстве образования не исключают, что студенты, которые только поступили в магистратуру, могут быть призваны на  срочную военную службу уже осенью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александра Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика