Магистрантов могут призвать в армию уже в этом году – Минобразования

Источник материала: Интерфакс

В министерстве образования не исключают, что студенты, которые только поступили в магистратуру, могут быть призваны на срочную военную службу уже осенью.

"Будут ли призываться нынешние магистранты, мы будем точно знать позже. Сейчас, насколько я знаю, министерство обороны отрабатывает в том числе и этот вопрос с министерством юстиции", - заявил начальник главного управления профессионального образования министерства образования Республики Беларусь Сергей Касперович на пресс-конференции в Минске в среду.

Он пояснил, что в настоящее время Минобразования и Минобороны обсуждают определение "статуса обучающегося" в законодательстве в применении к закону об отсрочках и от трактовки данного понятия будет зависеть возможный призыв новых магистрантов в армию в 2019 году.

В частности Минобразования предлагает обучающегося считать таковым с момента зачисления в вуз, т.е. с момента подписания приказа о его зачислении.

Между тем, представитель ведомства заявил, что в случае, если магистранта призовут на военную службу, он всегда сможет вернуться на свое место в вузе. Каких-либо экзаменов ему сдавать не придется. "Как и тем лицам, которые будут получать высшее образование после колледжа. Они просто вернутся после армии на те места, на которые поступили однажды".

Касперович подчеркнул, что министерство не видит проблем с вступлением в силу закона об отсрочках и со своей стороны также всячески планирует поддерживать министерство обороны и повышать престиж военной службы.

"В частности, мы думаем о введении ряда льгот на поступление уже отслужившим лицам", - отметил он.

Как сообщалось, 24 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым ужесточается принцип предоставления отсрочки от службы в армии и вводятся нормы, направленные на повышение престижа службы в Вооруженных силах.

Законом вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки от службы. Также документ ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности уклонившихся от призыва граждан. Принятым законом также внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, которые направлены на работу по распределению, освобождаются от возмещения затраченных государством средств на их образование в случае поступления на воинскую службу по контракту. При этом срок контракта не должен быть меньше срока обязательной "отработки" по распределению.

Закон вступает в силу с 9 августа