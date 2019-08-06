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Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками в Беларуси 8 августа

07.08.2019 13:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками в Беларуси 8 августа
Фото: / TUT.by

Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей, гроз и ветра объявлен в Беларуси в четверг, 8 августа, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками в Беларуси 8 августа Климат что надо. Ливней и засух становится больше, а смерчи были всегда

Будет преобладать облачная погода, пройдут дожди. Ночью местами, утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, грозы. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, днем с переходом на северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, во второй половине дня во многих районах - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля. Днем будет 17-23 градуса, по юго-востоку - плюс 24-29.

 
 
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В Беларуси 8 августа ожидаются сильные дожди, грозы и ветер.
 
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