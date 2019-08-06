|
Оранжевый уровень опасности объявлен 8 августа из-за гроз и порывистого ветра
07.08.2019 13:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В четверг на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер, сообщают синоптики Белгидромета.
8 августа (четверг) в течение суток на большей части территории ожидаются грозы, утром и днем сильные дожди, во второй половине дня во многих районах – усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.
В Минске днем 8 августа ожидается сильный дождь, во второй половине дня – усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер, сообщают синоптики Белгидромета.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)