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Александра Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры
07.08.2019 13:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Об уходе титулованной белорусской пловчихи стало известно на презентации спортивно-благотворительного марафона "24 Разам", которая состоялась в здании Национального олимпийского комитета.
"Я очень хотела попасть на Олимпиаду в Токио, но давайте говорить откровенно: я не готова пока взять медаль. Поэтому будет честно сказать, что я завершаю свою карьеру. Я ухожу из спорта, но не ухожу от него далеко. У меня есть свой клуб, где я постараюсь передать подрастающему поколению свои знания", – сказала Александра Герасименя.
Герасименя — двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне (50 и 100 метров вольным стилем), бронзовый призер Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (50 метров вольным стилем), двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2012), пишет
В августе 2017 года белоруска вышла замуж за известного белорусского пловца Евгения Цуркина, а в сентябре 2018 года у них родилась дочь Софья.
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Об уходе титулованной белорусской пловчихи стало известно на презентации спортивно-благотворительного марафона "24 Разам", которая состоялась в здании...
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