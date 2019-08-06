Александра Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры

Источник материала: Ежедневник





Об уходе титулованной белорусской пловчихи стало известно на презентации спортивно-благотворительного марафона "24 Разам", которая состоялась в здании Национального олимпийского комитета.

"Я очень хотела попасть на Олимпиаду в Токио, но давайте говорить откровенно: я не готова пока взять медаль. Поэтому будет честно сказать, что я завершаю свою карьеру. Я ухожу из спорта, но не ухожу от него далеко. У меня есть свой клуб, где я постараюсь передать подрастающему поколению свои знания", – сказала Александра Герасименя.

Герасименя — двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне (50 и 100 метров вольным стилем), бронзовый призер Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (50 метров вольным стилем), двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2012), пишет pressball.by.

В августе 2017 года белоруска вышла замуж за известного белорусского пловца Евгения Цуркина, а в сентябре 2018 года у них родилась дочь Софья.