Беларускую рублёвую монету продали за 352 рубля

Источник материала: KYKY

Беларускую монету-«перепутку» достоинством в один рубль выставили на аукцион. Ее продали за 352 рубля.

Монета интересна тем, что при ее производстве допустили ошибку. Это и есть та отличительная черта любой «перепутки»: она содержит в своем оформлении деталь, которая предназначалась для любого другого денежного знака. В случае с беларуским аукционом штемпелем для рублевой монеты стала чеканка заготовки монеты 20 копеек. Со слов владелицы, толщина и вес полностью совпадают с 20 копейками.

Автор объявления вела торги агрессивно. В комментариях юзеры ресурса предположили, что товар может оказаться подделкой. На что девушка ответила, что ковыряться с микроскопом и микрометром не собирается, а «истерика отдельных пользователей наводит на мысль об их душевном нездоровье».

Тем не менее, торги состоялись. Покупатели сделали 12 ставок. Сначала за «перепутку» предлагали всего рубль, затем цена выросла до семи рублей, до 20 рублей и так далее. А купили лот за 352 рубля — новый хозяин опередил предыдущее предложение всего на два рубля.

Фото обложки: @monetochkaliska.