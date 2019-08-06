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Силовики перестали расследовать смерть сотрудника ГАИ в Могилёве, потому что это неопасно

07.08.2019 12:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Следствие по делу об убийстве сотрудника ГАИ в Могилеве завершилось, передает TUT.by. Расследование закончили: причина — силовики посчитали, что в случившемся нет «общественно опасного деяния».

Что произошло

Напомним, 16 мая в Могилевской области похитили сотрудника ГАИ Евгения Потаповича. Около 18 часов он уехал на разбирательство по поводу ДТП. В 18:27 прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная «волга». Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого сообщения он пропал с табельным оружием. Спустя пару часов его нашли убитым — в двух километрах от Могилева, с застегнутыми на руках наручниками. Личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, в регионе ввели план «Сирена», на дорогах всей страны выставили блокпосты. На трассах в городах и регионах поставили милиционеров с автоматами.

В цыганском районе Чапаевка, где пропал парень, местных жителей массово увезли на допросы, причем многие жаловались на варварское отношение. Их дома обыскали: ко многим бойцы заходили с автоматами, но причин визита не раскрывали. Со слов людей, силовики вели себя агрессивно, кричали, применяли грубую физическую силу, угрожали цыганам тем, что «не дадут им жизни», в РОВД забирали даже 15-летних подростков. В результате под стражей долгое время находились десятки человек. Позже перед цыганской диаспорой все-таки извинились.

Сперва силовики отрабатывали версию, что парня увезли на черной «Волге» с тонированными стеклами и российскими регистрационными номерами. Вероятно, он остановил машину, чтобы доехать до места ДТП. Внутри, кроме похищенного, предположительно находились три человека «цыганской или кавказской национальности». Однако подозреваемых до сих пор не нашли, и версия не подтвердилась. Видение Следственного комитета изменилось: он уверен, что парень покончил жизнь самоубийством.

Родители Евгения продолжают настаивать, что их сына убили. Отец погибшего требовал провести эксгумацию и независимую экспертизу, но им отказали. Это решение его возмутило: он направил обращения в Генеральную прокуратуру, СК и Администрацию президента. Генпрокуратура отклонила запрос, в других инстанциях до сих пор не ответили.

Читайте по теме: «В любой непонятной ситуации выбирай суицид»

 
Теги: Могилев
 
 
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Следствие по делу об убийстве сотрудника ГАИ в Могилеве завершилось, передает TUT.by. Расследование закончили: причина — силовики посчитали, что в случившемся...
 
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