США резко увеличат флот стратегических бомбардировщиков

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты собираются сильно расширить свой флот стратегических бомбардировщиков уже в 2020-х годах. Увеличение коснется самых старых «стратегов» страны B-52H, которые модернизируют, и самолетов нового поколения B-21 Raider, что только-только поступят на вооружение. Эти бомбардировщики требуют небольших расходов на эксплуатацию и должны прийти на смену двум «золотым» самолетам B-1B Lancer и B-2 Spirit, которые слишком обременительны даже для американского военного бюджета. Об этом пишет Military Watch.



Источник: Military Watch

B-21 должен совершить первый полет в 2021 году, что позволит использовать его в войсках уже с середины 20-х годов — по словам заместителя начальника штаба ВВС Стивена Уилсона, разработка нового бомбардировщика идет очень быстрыми темпами.

Небольшие расходы на эксплуатацию самолетов позволят, по предположениям американских военных, развернуть гораздо более значительный воздушный флот, чем сейчас. Дело в том, что затраты на покупку бомбардировщика составляют лишь малую долю от его конечной стоимости — годы использования и техобслуживания требуют несравнимо больших расходов. Именно поэтому ветеран B-52H несет службу уже много десятилетий, а более молодые B-1 и B-2 вскоре станут достоянием истории. Впрочем, вероятно, что с поступлением на службу большого количества B-21 старые самолеты наконец будут списаны, и вся бомбардировочная авиация США будет представлен исключительно версиями «Рейдера».