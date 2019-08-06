ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Софии Ротару - 72. Секреты красоты вечно молодой певицы

07.08.2019 13:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 7 августа, свой 72-й день рождения отмечает известная советская и украинская певица София Ротару. Редакция LADY.TUT.BY предлагает вспомнить, как София Михайловна выглядела в молодости, а также узнать о секретах ее красоты, ведь кажется, что годы над ней почти не властны.

София Ротару начала свою карьеру в далеком 1962 году. Буквально с первого песенного конкурса, который певица выиграла, советская пресса прозвала ее «буковинским соловьем» за потрясающий диапазон голоса и тембр. Фото победительницы Республиканского фестиваля народных талантов разместили на обложке журнала «Украина», который читал весь Союз, и девушка проснулась знаменитой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @daschut 7 Авг 2017 в 3:42 PDT

Глядя на ее фотографии раннего периода, тяжело поверить в реальный возраст певицы. Хотя она убеждает, что никаких секретов красоты у нее нет.

— Чтобы сохранить такую внешность надолго, нужно постоянно вести здоровый, активный образ жизни, быть позитивно настроенной к людям и к миру, — рассказала она rbc.ua

Однако в интервью СМИ Ротару делилась своими зожными и уходовыми привычками. Женщина всю жизнь следит за питанием, старается не переедать, не употребляет соль и ест много овощей. Она много лет не ест после шести часов вечера и умывается минеральной водой, которую предварительно охлаждает в холодильнике.

Также певица много спит, причем засыпать София Михайловна предпочитает под классическую музыку. А среди физических упражнений любимыми певица называет работу на грядках.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Софии Ротару исполнилось 72 года. А вы помните, как она выглядела на заре карьеры?
 
Новости дня
Новости разные
 
Оранжевый уровень опасности объявлен 8 августа из-за гроз и порывистого ветра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика