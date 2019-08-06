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Александра Герасименя завершила карьеру: «Я всё-таки не смогла достигнуть того, что хотела»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александра Герасименя завершила карьеру, а Надежда Скардино скоро впервые станет мамой. Об этом титулованные спортсменки объявили в Национальном олимпийском комитете на презентации нового проекта «24 Разам», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Теперь девушки еще больше сосредоточатся на благотворительной деятельности.
В послужном списке Герасимени есть 3 олимпийские медали и золото чемпионата мира, а Скардино является олимпийской чемпионкой и бронзовым медалистом главных игр четырехлетия.
Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр:
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Новости Беларуси. Александра Герасименя завершила карьеру, а Надежда Скардино скоро впервые станет мамой. Об этом титулованные спортсменки объявили в...
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