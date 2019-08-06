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Александра Герасименя завершила карьеру: «Я всё-таки не смогла достигнуть того, что хотела»

07.08.2019 13:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александра Герасименя завершила карьеру, а Надежда Скардино скоро впервые станет мамой. Об этом титулованные спортсменки объявили в Национальном олимпийском комитете на презентации нового проекта «24 Разам», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Герасименя завершила карьеру: «Я всё-таки не смогла достигнуть того, что хотела»

Теперь девушки еще больше сосредоточатся на благотворительной деятельности.

Александра Герасименя завершила карьеру: «Я всё-таки не смогла достигнуть того, что хотела»

В послужном списке Герасимени есть 3 олимпийские медали и золото чемпионата мира, а Скардино является олимпийской чемпионкой и бронзовым медалистом главных игр четырехлетия.

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино ждёт ребёнка

Александра Герасименя завершила карьеру: «Я всё-таки не смогла достигнуть того, что хотела»

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр:
Я наверное больше всего хотела поехать на эти Олимпийские игры в Токио и завоевать свою золотую медаль. Я очень к этому стремилась, и это было моей целью в спортивной карьере. Поэтому для меня, можно сказать, самое печальное в этом уходе, что я все-таки не смогла достигнуть того, что хотела. Я понимаю, что сейчас я не смогу прийти в ту форму, чтобы бороться за золотую медаль. А ехать на Олимпийские игры просто, чтобы приехать – это не для меня.

Александра Герасименя объявила о завершении спортивной карьеры

Александра Герасименя завершила карьеру: «Я всё-таки не смогла достигнуть того, что хотела»

Люди в материале: Александра Герасименя, Надежда Скардино
 
 
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Новости Беларуси. Александра Герасименя завершила карьеру, а Надежда Скардино скоро впервые станет мамой. Об этом титулованные спортсменки объявили в...
 
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