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У школьников обнаружено отравление тяжёлым металлом после пожара в Нотр-Даме

07.08.2019 13:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Опасный уровень свинца в крови обнаружен у 18 детей после пожара в Нотр-Даме,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У школьников обнаружено отравление тяжёлым металлом после пожара в Нотр-Даме

У двух из них и вовсе диагностировали серьёзное отравление тяжелым металлом. Медики обследовали более чем 160 школьников.

У школьников обнаружено отравление тяжёлым металлом после пожара в Нотр-Даме

Свинец рассеялся в воздухе после того, как огонь расплавил около 400 тонн свинцовых листов, которые покрывали крышу собора. Сейчас в 15 школах и детских садах города проводят работы по очистке и дезактивации.

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Новости Франции. Опасный уровень свинца в крови обнаружен у 18 детей после пожара в Нотр-Даме,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У двух из них и вовсе...
 
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