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В Филиппинах из-за лихорадки денге объявлена эпидемия

07.08.2019 12:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Филиппин. В стране объявили национальную эпидемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Филиппинах из-за лихорадки денге объявлена эпидемия

С начала 2019 года смертельная лихорадка денге унесла жизни свыше 600 человек, еще более 140 тысяч – заболели. Инфекция передается через укусы комаров, которые могут заражаться от больных людей или животных.

В Филиппинах из-за лихорадки денге объявлена эпидемия

Симптомы заболевания: повышенная температура, сыпь и головная боль. Вакцины против лихорадки денге пока не существует. Туристам рекомендуют носить закрытую одежду, применять специальные средства от комаров, а также устанавливать противомоскитные сетки на окна и двери.

В Филиппинах из-за лихорадки денге объявлена эпидемия

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Новости Филиппин. В стране объявили национальную эпидемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2019 года смертельная лихорадка денге унесла...
 
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