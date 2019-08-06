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Олимпийская чемпионка Надежда Скардино ждёт ребёнка

07.08.2019 12:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино готовится стать мамой.  

Как сообщает корреспондент СТВ Юлия Силипицкая, об этом спортсменка заявила на пресс-конференции, посвященной благотворительному марафону «24 РАЗАМ».  

Самый большой критик для спортсмена – это он сам: обзор Instagram-страницы биатлонистки Надежды Скардино  

Надежда подтвердила информацию о том, что она ждет первенца.  

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино ждёт ребёнка
Фото: instagram.com/skardinon  

Биатлонистка завершила спортивную карьеру в июне 2018 года. На ОИ-2018 в Пхенчхане Скардино стала олимпийской чемпионкой. Этот турнир стал судьбоносным для спортсменки, здесь белоруска познакомилась со своим будущим избранником – швейцарским биатлонистом Мартином Ягером. Снимками с возлюбленным Надежда делится в соцсетях. 

Какое будущее ждёт белорусский биатлон после ухода Домрачевой и Скардино? Разбираемся вместе   

Люди в материале: Надежда Скардино, Юлия Силипицкая
 
 
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Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино готовится стать мамой.   Как сообщает корреспондент СТВ Юлия Силипицкая, об этом спортсменка заявила на...
 
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