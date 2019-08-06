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Олимпийская чемпионка Надежда Скардино ждёт ребёнка
Источник материала: СТВ
Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино готовится стать мамой.
Как сообщает корреспондент СТВ Юлия Силипицкая, об этом спортсменка заявила на пресс-конференции, посвященной благотворительному марафону «24 РАЗАМ».
Надежда подтвердила информацию о том, что она ждет первенца.
Биатлонистка завершила спортивную карьеру в июне 2018 года. На ОИ-2018 в Пхенчхане Скардино стала олимпийской чемпионкой. Этот турнир стал судьбоносным для спортсменки, здесь белоруска познакомилась со своим будущим избранником – швейцарским биатлонистом Мартином Ягером. Снимками с возлюбленным Надежда делится в соцсетях.
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Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино готовится стать мамой. Как сообщает корреспондент СТВ Юлия Силипицкая, об этом спортсменка заявила на...
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