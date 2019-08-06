Скоро запуск АЭС. Стало известно, сколько жилья на электричестве будет строиться в следующем году

Источник материала: Tut.by

В следующем году планируется строительство 46 тысяч квадратных метров жилья с электрическим отоплением и подогревом воды, рассказал министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок. Он также сообщил, какие еще меры ведомство принимает для перевода отрасли на электрические рельсы из-за скорого запуска АЭС.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

По словам министра, дома с использованием электричества для отопления и горячего водоснабжения будут строится по всей Беларуси. «Эти объекты уже определены и, думаю, что движение будет идти по нарастающей», — добавил он. Пока же речь идет о 46 тысячах «квадратов» жилья, что можно вместить в несколько многоэтажек.

Кроме того, сейчас идет подготовка нормативных документов, которые позволят проектировать жилые дома и социальные объекты с использованием электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения. Министерством подготовлены принципиальные схемы, где описаны основные подходы при проектировании таких объектов. Они утверждены приказом министерства архитектуры и строительства и разосланы как руководство к действию проектным организациям, сообщил Микуленок.

— Также мы готовим нормативно-правовой акт в виде строительных правил, который будет регламентировать строительство таких объектов, — сказал министр.

Напомним, первую электрическую многоэтажку в Минске уже строит УКС Центрального района . Речь идет о жилом комплексе на Грушевке.