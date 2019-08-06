﻿ Дежавю, но только с дождями и грозами. На Беларусь надвигается циклон Xaver. 21.by
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Дежавю, но только с дождями и грозами. На Беларусь надвигается циклон Xaver

07.08.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Нас снова пугают погодой. Дожди, грозы, сильный порывистый ветер. И все это дело несет в Беларусь циклон с именем Xaver — жутковатые ассоциации, согласитесь.

Дежавю, но только с дождями и грозами. На Беларусь надвигается циклон Xaver

Завтра узнаем, что он собой представляет.

8 августа

В Белгидромете дают штормовое предупреждение. Циклон в течение завтрашнего дня будет перемещаться через территорию Беларуси с юго-запада на северо-восток. Погода будет формироваться под влиянием сильных атмосферных фронтов. Это означает, что будут дожди и грозы, а также сильный ветер.

— Завтра мы прогнозируем дожди: ночью в некоторых районах, днем — на большей части территории Беларуси. Возможны грозы, во второй половине дня порывистый ветер. Температура в целом по республике составит: ночью +13...+19 градусов Цельсия, днем +17...+23, по юго-востоку — до +29, — рассказали Onliner синоптики.

Дежавю, но только с дождями и грозами. На Беларусь надвигается циклон Xaver

В Минске ситуация такая же: сильные продолжительные дожди, днем возможна гроза. Во второй половине дня — усиление ветра. Температура ночью +14...+16, днем +18...+20.

9 августа

В пятницу циклон сместится к северо-западу, его центр по прогнозу будет располагаться уже за пределами Беларуси. Хотя его влияние продолжат испытывать Витебская и Гродненская области — там пройдут кратковременные дожди.

По востоку страны также возможен сильный порывистый ветер.

Температура по стране: ночью +10...+15, днем +18...+24, по югу — до +27.

Выходные

К выходным ждем улучшения, лишь бы не сглазить. В субботу должно прийти долгожданное потепление, воздух станет прибывать с юго-запада Европы, где дышится легче, по крайней мере в плане погоды. Дожди возможны, но очень кратковременные, может быть туман, но очень слабый. Температура днем от +20 по северо-востоку республики до +29 по юго-западу.

В воскресенье мы все так же вправе ожидать хорошей погоды, но не исключены кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью +11...+18, днем +19...+25, по югу Беларуси +26...+28.

 
Теги: Минск
 
 
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  Нас снова пугают погодой. Дожди, грозы, сильный порывистый ветер. И все это дело несет в Беларусь циклон с именем Xaver — жутковатые ассоциации, согласитесь. ...
 
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